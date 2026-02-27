Reebok закрывает магазины в Украине: когда закроются последние торговые точки

Эпоха монобрендовых магазинов Reebok в Украине подходит к концу. Несмотря на многолетнюю популярность и узнаваемость, сеть официально готовится к выходу из рынка. Стало известно, что последние торговые точки бренда в столице прекратят работу уже этой весной.

Главной причиной такого решения стала убыточность бизнеса для текущего владельца лицензии – турецкого холдинга FLO Retailing, столкнувшегося с серьезными экономическими вызовами внутри своей страны.

Reebok закрывает магазины в Украине: в чем причина

Процесс свертывания сети является постепенным, но неотвратимым. Последние два магазина Reebok в Киеве имеют четкие дедлайны работы:

ТРЦ Retroville: договор аренды действует до конца апреля 2026 года. Магазин закроется, как только будут распроданы товарные остатки.

ТРЦ SkyMall: последний день работы запланирован на 8 мая 2026 года.

Параллельно с физическим ритейлом деятельность прекращает и официальный онлайн-магазин. Новые поставки товара больше не ожидаются, а сайт будет функционировать лишь до момента полной реализации остатков со складов. Аналогичная судьба постигла и другой проект холдинга FLO в Украине – мультибрендовый магазин InStreet в ТРЦ Respublika.

История Reebok в последние годы была турбулентной. В 2022 году бренд перешел от Adidas к американской Authentic Brands Group за $2,5 млрд. В Украине развитием марки по лицензии занимался холдинг FLO Retailing, в свое время имевший амбициозные планы открыть до 50 новых точек.

Однако сложная экономическая ситуация в Турции вынудила крупных игроков пересмотреть свои зарубежные активы. Reebok стал частью волны выхода турецких сетей, не выдержавших финансовое давление и специфики украинского рынка в условиях войны и энергетических вызовов.

Несмотря на закрытие фирменных магазинов, сам бренд Reebok вряд ли исчезнет с полок украинских магазинов навсегда. В настоящее время ведутся жесткие переговоры за право стать новым дистрибьютором марки.

