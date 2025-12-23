Для тебя Новости

Revolut в Украине прекращает обслуживание: банк закрывает счета пользователей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 декабря 2025, 12:03 2 мин.
revolut украина 2025
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь