Revolut в Украине прекращает обслуживание: банк закрывает счета пользователей

Необанк Revolut официально объявил о прекращении обслуживания счетов для клиентов в Украине из-за требований местного законодательства. Письма о закрытии начали поступать пользователям 22 декабря, а компания подтвердила информацию в официальных заявлениях.

Revolut вошел на украинский рынок в феврале 2025 года, но без полной лицензии от Национального банка Украины (НБУ), что и послужило причиной решения — как вывести деньги из банка читай в материале.

Revolut в Украине не будет работать: как вывести деньги

По данным службы поддержки Revolut, клиенты получили 60-дневный период для действий: счета будут закрыты после 22 февраля 2026 года. До сих пор доступ к аккаунтам сохраняется, позволяя выводить средства, производить платежи и получать поступления.

После закрытия счета полностью ограничат, а остаток можно будет вывести на внешний банковский счет.

Как вывести деньги из Revolut

Войди в приложение: проверь баланс и убедись, что аккаунт активен. Конвертируй активы: если есть криптовалюта или другие активы, продай их и переведи в валюту. Выведи деньги на банковскую карту: в разделе Переводы выбери На банковский счет. Укажи IBAN украинской карты (например, ПриватБанк или monobank). Комиссия — 0% для гривны, но могут быть лимиты, так что будь внимательным.

Отмети, что это не касается клиентов с другими странами проживания.

