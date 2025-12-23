Для тебе Новини

Revolut в Україні припиняє обслуговування: банк закриває рахунки користувачів

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Грудня 2025, 12:03 2 хв.
revolut україна 2025
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

