Revolut в Україні припиняє обслуговування: банк закриває рахунки користувачів

Необанк Revolut офіційно оголосив про припинення обслуговування рахунків для клієнтів в Україні через вимоги місцевого законодавства. Листи про закриття почали надходити користувачам 22 грудня, а компанія підтвердила інформацію в офіційних заявах.

Revolut увійшов на український ринок у лютому 2025 року, але без повної ліцензії від Національного банку України (НБУ), що й стало причиною рішення — як вивести гроші з банку читай у матеріалі.

Revolut в Україні не працюватиме: як вивести гроші

За даними служби підтримки Revolut, клієнти отримали 60-денний період для дій: рахунки будуть закриті після 22 лютого 2026 року. До цього часу доступ до акаунтів зберігається, дозволяючи виводити кошти, здійснювати платежі та отримувати надходження.

Після закриття рахунки повністю обмежать, а залишок можна буде вивести лише на зовнішній банківський рахунок.

Як вивести гроші з Revolut

Увійди в додаток: перевір баланс і переконайся, що акаунт активний. Конвертуй активи: якщо є криптовалюта чи інші активи, продай їх і переведи у валюту. Виведи гроші на банківську картку: в розділі Перекази обери На банківський рахунок. Вкажи IBAN української картки (наприклад, ПриватБанк чи monobank). Комісія — 0% для гривні, але можуть бути ліміти, тож будь уважним.

Зауважимо, що це не стосується клієнтів з іншими країнами проживання.

Раніше ми писали, що робити вкладникам, якщо банк визнали неплатоспроможним — читай у матеріалі, як діяти в такій ситуації.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!