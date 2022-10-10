С высокой температурой — ни ногой! Кому нельзя делать прививки от Covid-19: список противопоказаний

Время проходит, а старые проблемы остаются. Кто-то уже давно и забыл, когда вакцинировался. Кое-кого же только ждет встреча с врачом, чтобы решить, стоит ли это делать.

Некоторым людям действительно лучше воздерживаться от вакцинации. Однако это зависит только от индивидуальных особенностей организма, поэтому Министерство здравоохранения Украины рекомендует все же проконсультироваться со специалистом.

Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или личный врач и дать соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании.

Однако существуют такие противопоказания, о которых должен знать каждый. Например, единственное и постоянное противопоказание к прививке может быть тяжелая аллергическая реакция или даже анафилактический шок, вызванный первой дозой вакцины.

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Существуют также временные противопоказания, которые могут исчезнуть со временем и все же требуют особого внимания человека к своему здоровью.

Кому нельзя делать прививку от Covid-19

Если ты чувствуешь, что у тебя температура выше 38,0°C и острое заболевание, тогда лучше отказаться от вакцинации как минимум на две недели.

В случае лечения моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой, человек должен подождать с вакцинацией. Прививку можно будет сделать только через 90 дней после окончания курса терапии.

Человек, прошедший вакцинацию от другой болезни, тоже должен не спешить получить прививку от Covid-19. Придется подождать как минимум 14 дней, чтобы снова посетить больницу.

Если тебе нужно пройти анализ крови на туберкулез или сделать пробу с туберкулином, то лучше это запланировать перед вакцинацией. Если уже пришлось сперва привиться, тогда придется ждать еще четыре недели, прежде чем проходить именно этот вид тестирования.

Также наиболее очевидным противопоказанием будет сам Covid-19. В таком случае вакцинацию придется отсрочить на три месяца со времени болезни.

Состояния, которые предусматривают особое внимание при вакцинации

Министерство здравоохранения Украины предупреждает, что некоторые заболевания могут потребовать повышенного внимания в случае, если человек стремится вакцинироваться.

Прежде всего, следует быть осторожными тем, кто имеет онкологические заболевания. Врачи советуют таким пациентам вакцинироваться, но обязательно придерживаться специальных рекомендаций.

Если у человека аутоиммунное заболевание и он проходит лечение препаратом Ритуксимаб, то ему следует отсрочить вакцинацию минимум на четыре недели после принятия последней дозы лекарства.

Пациенты с иммунодефицитом могут делать прививку. Однако недостаточно данных, чтобы оценить эффективность и риски от действия вакцины на их организм.

Однако не стоит забывать и о более привычных нам болезнях, которые могут быть тоже достаточно опасными. Читай, почему ты долго кашляешь и когда обращаешься к врачу.

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