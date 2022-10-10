Здоров'я та краса

З високою температурою — ані ногою! Кому не можна робити щеплення від Covid-19: список протипоказань

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Жовтня 2022, 08:00
Кому не можна робити щеплення від COVID-19
Фото: Unsplash, Pexels

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