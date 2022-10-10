З високою температурою — ані ногою! Кому не можна робити щеплення від Covid-19: список протипоказань

Час минає, а старі проблеми залишаються. Хтось вже давно й забув, коли вакцинувався. Декого ж тільки чекає зустріч з лікарем, щоб вирішити, чи варто це робити.

Деяким людям і дійсно ліпше утримуватись від вакцинації. Однак це залежить лише від індивідуальних особливостей організму, тому Міністерство охорони здоров’я України рекомендує все ж таки проконсультуватись з фахівцем.

Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або особистий лікар та надати відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання.

Однак існують такі протипоказання, про які має знати кожен. Наприклад, єдине та постійне протипоказання до щеплення може бути важка алергічна реакція або навіть анафілактичний шок, що були викликані першою дозою вакцини.

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Існують також і тимчасові протипоказання, які можуть зникнути з часом та все ж таки вимагають особливої уваги людини до свого здоров’я.

Кому не можна робити щеплення від Covid-19

Якщо ти відчуваєш, що у тебе температура вище 38,0°C та може бути гостре захворювання, тоді ліпше відмовитись від вакцинації як мінімум на два тижні.

У разі лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою, людина теж має почекати з вакцинацією. Щеплення можна буде зробити лише через 90 днів після закінчення курсу терапії.

Людина, яка пройшла вакцинацію від іншої хвороби теж має не поспішати отримати щеплення від Covid-19. Доведеться зачекати як мінімум 14 днів, щоб знову завітати в лікарню.

Якщо ти маєш пройти аналіз крові на туберкульоз чи зробити пробу з туберкуліном, то ліпше це запланувати перед вакцинацією. Якщо вже довелось спершу зробити щеплення, тоді доведеться чекати ще чотири тижні, перш ніж проходити саме цей вид тестування.

Також найбільш очевидним протипоказанням буде сам Covid-19. У такому разі вакцинацію доведеться відтермінувати на три місяці від часу перебігу хвороби.

Особливі стани, які передбачають особливу увагу у разі вакцинації

Міністерство охорони здоров’я України попереджає, що деякі захворювання можуть вимагати підвищеної уваги у разі, якщо людина прагне вакцинуватись.

Насамперед варто бути обережними тим, хто має онкологічні захворювання. Лікарі радять таким пацієнтам вакцинуватись, але обов’язково дотримуватись спеціальних рекомендацій.

Якщо людина має аутоімунне захворювання та проходить лікування препаратом Ритуксимаб, тоді їй варто відтермінувати вакцинацію мінімум на чотири тижні після прийняття останньої дози ліків.

Пацієнти з імунодефіцитом можуть робити щеплення. Однак наразі недостатньо даних, щоб оцінити ефективність та ризики від дії вакцини на їхній організм.

Проте не варто забувати й про більш звичні нам хвороби, які можуть бути теж досить небезпечними. Читай, чому ти довго кашляєш та коли звертатись до лікаря.

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