Боль в челюсти и холодный пот: необычные симптомы сердечного приступа

Сердечный приступ часто ассоциируется с резкой болью в груди, которую трудно игнорировать. Однако врачи подчеркивают, что не всегда признаки состояния выглядят настолько очевидными.

Во многих случаях они маскируются под усталость, проблемы с пищеварением или даже зубную боль. Именно поэтому люди нередко путают опасные проявления с обычными недомоганиями и теряют драгоценное время.

Об этом пишет The New York Times.

Симптомы сердечного приступа

Кардиологи подчёркивают: классическая сжимающая боль в груди действительно является самым распространенным сигналом сердечного приступа.

Но у многих людей симптомы могут проявляться иначе.

Женщины, например, чаще воспринимают дискомфорт как усталость или последствия стресса, а не как опасный сигнал от сердца.

Среди нетипичных симптомов:

боль в челюсти или руке — которую иногда путают с проблемами зубов или мышц;

тошнота и расстройства пищеварения;

внезапное ощущение обреченности, будто что-то очень не так;

холодный пот и липкая кожа даже в спокойных условиях;

усталость и одышка, которые не объясняются физической нагрузкой.

— Был случай, когда женщина ходила к стоматологу несколько раз, думая, что проблема в зубах. На самом деле ее боль в челюсти была сигналом сердечной патологии, — рассказывает президент американской ассоциации сердца Стейси Розен.

Почему это опасно

Закупорка артерии может развиваться постепенно или превратиться во внезапный обвал, который мгновенно перекрывает кровоток.

В любом случае сердечная мышца начинает погибать, и счет идет на минуты. Если вовремя не оказать помощь, последствия могут быть необратимыми — вплоть до сердечной недостаточности.

Как снизить риск

Медики советуют контролировать артериальное давление и уровень холестерина, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения и хотя бы 150 минут в неделю уделять физической активности.

Важны также здоровый рацион и своевременные профилактические осмотры.

Чтобы вовремя выявить проблему с сердцем, стоит следить за симптомами и обращаться к врачу при первой подозрении на ухудшение самочувствия. О том, как распознать инфаркт и сколько времени есть в таком состоянии — мы рассказывали ранее.

