Стиль життя Здоров'я та краса

Біль у щелепі та холодний піт: незвичні симптоми серцевого нападу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Вересня 2025, 22:00 3 хв.
Біль у щелепі та холодний піт: незвичні симптоми серцевого нападу
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь