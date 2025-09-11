Біль у щелепі та холодний піт: незвичні симптоми серцевого нападу

Серцевий напад часто асоціюється з різким болем у грудях, який важко ігнорувати. Проте лікарі наголошують, що не завжди ознаки стану виглядають настільки очевидними.

У багатьох випадках вони маскуються під втому, проблеми з травленням чи навіть зубний біль. Саме тому люди нерідко плутають небезпечні прояви з буденними недугами та втрачають дорогоцінний час.

Про це пише The New York Times.

Серцевий напад може статися неочікувано

Ліндсі Шенкс із передмістя Детройта прокинулася серед ночі від різкого болю у спині.

Здавалося, що мене хтось вдарив ножем між лопатками. Руки почали німіти, мене нудило, — згадує жінка.

Спершу вона вирішила, що це панічна атака чи защемлення нерва. Але в лікарні виявилося, що у 37 років вона переживала справжній серцевий напад.

Симптоми серцевого нападу

Кардіологи наголошують: класичний стискаючий біль у грудях справді є найпоширенішим сигналом серцевого нападу.

Але у багатьох людей симптоми можуть мати інакший вигляд.

Жінки, наприклад, частіше сприймають дискомфорт як втому чи наслідок стресу, а не як небезпечний сигнал від серця.

Серед нетипових симптомів:

біль у щелепі або руці — який іноді плутають із проблемами зубів чи м’язів;

нудота та розлади травлення;

раптове відчуття приреченості, ніби щось дуже не так;

холодний піт і липка шкіра навіть у спокійних умовах;

втома та задишка, які не пояснюються фізичним навантаженням.

— Був випадок, коли жінка ходила до стоматолога кілька разів, думаючи, що проблема у зубах. Насправді її біль у щелепі був сигналом серцевої патології, — розповідає президентка американської асоціації серця Стейсі Розен.

Чому це небезпечно

Закорковування артерії може розвиватися поступово або стати раптовим обвалом, що миттєво перекриває кровотік.

У будь-якому випадку серцевий м’яз починає гинути, і час іде на хвилини. Якщо вчасно не надати допомогу, наслідки можуть бути незворотними — аж до серцевої недостатності.

Як знизити ризик

Медики радять контролювати артеріальний тиск і рівень холестерину, не зловживати алкоголем, відмовитися від куріння й хоча б 150 хвилин на тиждень приділяти фізичній активності.

Важливі також здоровий раціон і вчасні профілактичні огляди.

Щоб вчасно виявити проблему із серцем, варто стежити за симптомами та звертатися до лікаря при першій підозрі на погіршення твого самопочуття. Про те, як розпізнати інфаркт та скільки часу є в такому стані — ми розповідали раніше.

