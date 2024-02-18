Здоров'я та краса

Симптоми серцевого нападу в жінок можуть відрізнятися від аналогічного стану в чоловіків — дослідження

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Лютого 2024, 21:00
серцевий напад
Фото: Pexels

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