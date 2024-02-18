Симптоми серцевого нападу в жінок можуть відрізнятися від аналогічного стану в чоловіків — дослідження

Проблеми із серцем — одна із найпоширеніших хвороб у світі. Тож дбати про здоровʼя варто заздалегідь, а щоб убезпечити себе від ускладнень у критичному випадку, краще знати про симптоми серцевого нападу та вміти їх розпізнати.

Науковці з клініки Майо в США та Американської кардіологічної асоціації розповіли, що симптоми серцевого нападу у жінок відрізняються від симптомів такого ж стану у чоловіків. То чим відрізняються такі стани у людей різної статі — розповідаємо далі у матеріалі.

Серцевий нападу жінок: симптоми

Пітливість, нудота, запаморочення та незвичайна втома — це характерні для жінок симптоми серцевого нападу, які можуть виникати частіше під час відпочинку або сну.

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Про це розповіли у Medical Express. За словами науковців, у жінок, на відміну від чоловіків, біль, тиск або дискомфорт у грудній клітині не завжди є найвиразнішими симптомами серцевого нападу. Саме тому важливо знати про інші прояви негараздів із серцем.

— Важливо спочатку розпізнати фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а потім працювати над тим, щоб приборкати поведінку, яка може посилити цей ризик, — каже доктор медичних наук, лікар сімейної медицини в системі охорони здоров’я клініки Майо в Манкато Чатура Алур.

Деякі фактори відіграють більш значну роль у розвитку серцевих захворювань у жінок, ніж те, що вважається традиційним ризиком, наприклад високий рівень холестерину, ожиріння та високий кров’яний тиск.

Підвищують ризик розвитку серцевих хвороб також менопауза, ускладнення під час вагітності, синдром “розбитого серця”.

Також до появи серцевих недуг призводять:

цукровий діабет;

психічний стан, депресія;

куріння;

малорухливий, сидячий спосіб життя.

— Жінкам будь-якого віку слід серйозно ставитися до хвороб серця. Багато з них схильні применшувати свої симптоми та не звертатися за допомогою до тих пір, поки не виникне хвороба серця і не стане необхідним візит до відділення невідкладної допомоги.

Ми хочемо, щоб жінки розуміли, що важливо прислухатися до свого тіла, розуміти, що для них є нормальним, і звертатися за допомогою до того, як симптоми стають серйозними, — наголошує Чатура Алур.

Що важливо знати про серцевий напад жінкам

За даними Американської кардіологічної асоціації, поєднання протизаплідних таблеток і куріння підвищує ризик серцевих захворювань у молодих жінок на 20%. Ризик також зростає з віком жінки.

Переїдання та малорухливий спосіб життя є факторами, які з часом призводять до закупорки артерій.

Також лікарі рекомендують перевіряти рівень холестерину у віці 20 років або раніше, якщо у твоїй родині були родичі із захворюванням серця. Також важливо регулярно вимірювати артеріальний тиск.

Щоб вчасно виявити проблему із серцем, варто стежити за симптомами та звертатися до лікаря при першій підозрі на погіршення твого самопочуття. Про те, як розпізнати інфаркт та скільки часу є в такому стані — ми розповідали раніше.

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