Симптомы сердечного приступа у женщин могут отличаться от аналогичного состояния у мужчин — исследование

Проблемы с сердцем — одна из самых распространенных болезней в мире. Поэтому заботиться о здоровье следует заранее, а чтобы обезопасить себя от осложнений в критическом случае, лучше знать о симптомах сердечного приступа и уметь их распознавать.

Ученые из клиники Майо в США и Американской кардиологической ассоциации рассказали, что симптомы сердечного приступа у женщин отличаются от симптомов такого же состояния у мужчин. Чем отличаются такие состояния у людей разного пола — рассказываем дальше в материале.

Сердечный приступ женщин: симптомы

Потливость, тошнота, головокружение и необычная усталость — это характерные для женщин симптомы сердечного приступа, которые могут возникать чаще во время отдыха или сна.

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Об этом рассказали в Medical Express. По словам ученых, у женщин, в отличие от мужчин, боль, давление или дискомфорт в грудной клетке не всегда являются самыми выразительными симптомами сердечного приступа. Именно поэтому важно знать о других проявлениях невзгод с сердцем.

— Важно сначала распознать факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а затем работать над тем, чтобы обуздать поведение, которое может усилить этот риск, — говорит доктор медицинских наук, врач семейной медицины в системе здравоохранения клиники Майо в Манкато Чатура Алур.

Некоторые факторы играют более значительную роль в развитии сердечных заболеваний у женщин, чем то, что считается традиционным риском, например, высокий уровень холестерина, ожирение и высокое кровяное давление.

Повышают риск развития сердечных заболеваний также менопауза, осложнения во время беременности, синдром “разбитого сердца”.

Также к появлению сердечных недугов приводят:

сахарный диабет;

психическое состояние, депрессия;

курение;

малоподвижный, сидячий образ жизни.

— Женщинам всех возрастов следует серьезно относиться к болезням сердца. Многие склонны преуменьшать свои симптомы и не обращаться за помощью до тех пор, пока не возникнет болезнь сердца и не станет необходимым визит в отделение неотложной помощи.

Мы хотим, чтобы женщины понимали, что важно прислушиваться к своему телу, понимать, что для них нормально, и обращаться за помощью до того, как симптомы становятся серьезными, — отмечает Чатура Алур.

Что важно знать о сердечном приступе женщинам

По данным Американской кардиологической ассоциации, сочетание противозачаточных таблеток и курение повышает риск сердечных заболеваний у молодых женщин на 20%. Риск также растет с возрастом женщины.

Переедание и малоподвижный образ жизни — факторы, которые со временем приводят к закупорке артерий.

Также врачи рекомендуют проверять уровень холестерина в возрасте 20 лет или раньше, если у твоей семьи были родственники с заболеванием сердца. Также важно регулярно измерять АД.

Чтобы своевременно выявить проблему с сердцем, следует следить за симптомами и обращаться к врачу при первом подозрении на ухудшение твоего самочувствия. О том, как распознать инфаркт и сколько времени есть в таком состоянии, мы рассказывали раньше.

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