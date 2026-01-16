Некоторые аптеки Киева будут работать даже в условиях полного блекаута: список

При длительном блэкауте в Киеве некоторые аптеки будут работать круглосуточно. В частности, речь идет об очередных аптечных пунктах КП “Фармация”, сообщают в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Какие аптеки будут работать в Киеве круглосуточно в случае блэкаутов: список

Шесть аптек, расположенных на базе больниц, имеют резервное питание и готовы работать на протяжении всех суток. Они расположены в разных районах Киева, как на левом, так и правом берегу.

В КГГА объяснили, что даже при полном обесточивании города пациенты и жители смогут приобрести жизненно необходимые лекарства, инсулины и средства медицинского назначения.

На сайте городских властей привели адреса аптек, которые будут работать круглосуточно.

Дарницкий район

КНП “Киевская городская клиническая больница №1” (корпус 1). Аптечный пункт №1 (аптека №69), Харьковское шоссе, 121.

Деснянский район

КНП “Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи”. Аптечный пункт №3 (аптека №119), ул. Кубанской Украины, 10

Оболонский район

КНП “Киевская городская детская клиническая больница №1”. Аптечный пункт №3 (аптека №74), ул. Богатырская, 30, корпус 1.

Соломенский район

КНП “Киевская городская клиническая больница №6” (Медгородок). Аптечный пункт №4 (аптека №99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерский район

КНП “Киевская городская клиническая больница №12”. Аптечный пункт №1 (аптека №125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А.

Шевченковский район

НДСЛ “Охматдет”. Аптека №52, ул. Вячеслава Чорновола, 28/1.

Киевлянам советуют иметь при себе наличные деньги, ведь в случае отсутствия света банковские терминалы могут работать с перебоями.

Погодные условия и тяжелая ситуация в энергосистеме не позволяют восстановить стабильную подачу света в большинстве районов города. Поэтому советуем узнать о Пунктах незламності в Киеве, их адресах и что там можно зарядить.

