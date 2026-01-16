Деякі аптеки Києва працюватимуть навіть в умовах повного блекауту: перелік

У разі тривалого блекауту у Києві деякі аптеки працюватимуть цілодобово. Зокрема йдеться про чергові аптечні пункти КП “Фармація”, повідомляють у Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Які аптеки працюватимуть у Києві цілодобово у разі блекаутів: перелік

Шість аптек, розташованих на базі лікарень, мають резервне живлення і готові працювати протягом всієї доби. Вони розташовані в різних районах Києва, як на лівому, так і на правому березі.

В КМДА пояснили, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці матимуть змогу придбати життєво необхідні ліки, інсуліни та засоби медичного призначення.

На сайті міської влади навели адреси аптек, що працюватимуть цілодобово.

Дарницький район

КНП “Київська міська клінічна лікарня № 1” (корпус 1). Аптечний пункт № 1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121.

Деснянський район

КНП “Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги”. Аптечний пункт № 3 (аптека № 119), вул. Кубанської України, 10.

Оболонський район

КНП “Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1”. Аптечний пункт № 3 (аптека № 74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.

Солом’янський район

КНП “Київська міська клінічна лікарня № 6” (Медмістечко). Аптечний пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерський район

КНП “Київська міська клінічна лікарня № 12”. Аптечний пункт № 1 (аптека № 125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.

Шевченківський район

НДСЛ “Охматдит”. Аптека № 52, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

Киянам радять мати при собі готівку, адже у разі відсутності світла банківські термінали можуть працювати з перебоями.

Погодні умови та важка ситуація в енергосистемі не дозволяє відновити стабільну подачу світла в більшості районів міста. Тож радимо дізнатися про Пункти незламності в Києві, їхні адреси та що там можна зарядити.

