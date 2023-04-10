Как снизить риски для здоровья во время сидячей работы: простые правила, которые могут помочь

Сейчас много людей в Украине имеют сидячую работу. За последние несколько лет многие компании перешли в онлайн-формат работы. Сначала работать и учиться удаленно начали из-за пандемии коронавируса, сейчас из-за полномасштабной войны.
С одной стороны, в этом много преимуществ, ведь можно работать из дома или любого другого места. А с другой — сидячая работа может оказать негативное влияние на здоровье.
Чтобы уберечь свое здоровье, нужно поддерживать активный образ жизни даже во время работы. Как это сделать Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.
Если вести неактивный образ жизни и при этом иметь сидячую работу, могут возникать различные проблемы со здоровьем, в частности, снижение метаболизма, увеличение риска развития ожирения, диабета и болезней сердца.
В 2009 году, в журнале Medicine&Science in Sports&Exercise было опубликовано исследование, определяющее связь между продолжительностью сиденья и его последствиями для человека. Результаты свидетельствовали о том, что продолжительность сиденья связана с увеличением риска ухудшения общего состояния здоровья.
При продолжительном сидении негативные последствия могут появляться, даже если человек занимается спортом. Чтобы этого избежать, нужно поддерживать активность непосредственно во время работы.
Эксперт рассказала о нескольких вариантах, как поддерживать активность во время рабочего дня.
Также эффективным способом является сочетание движения и изменения положения тела во время сидячей работы.
Не стоит забывать о правильном питании — сбалансированном рационе с нормальным количеством овощей и фруктов, белков и сложных углеводов. Кроме того, нужно следить за уровнем воды, ведь снижение гидратации влияет на работу мозга и вызывает усталость. Лучше употреблять обычную воду, избегать газированных напитков.
Регулярная активность, правильное питание и соблюдение водного баланса помогут снизить риски для здоровья во время сидячей работы.
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