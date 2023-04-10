Как снизить риски для здоровья во время сидячей работы: простые правила, которые могут помочь

Сейчас много людей в Украине имеют сидячую работу. За последние несколько лет многие компании перешли в онлайн-формат работы. Сначала работать и учиться удаленно начали из-за пандемии коронавируса, сейчас из-за полномасштабной войны.

С одной стороны, в этом много преимуществ, ведь можно работать из дома или любого другого места. А с другой — сидячая работа может оказать негативное влияние на здоровье.

Чтобы уберечь свое здоровье, нужно поддерживать активный образ жизни даже во время работы. Как это сделать Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Почему сидение вредно для здоровья

Если вести неактивный образ жизни и при этом иметь сидячую работу, могут возникать различные проблемы со здоровьем, в частности, снижение метаболизма, увеличение риска развития ожирения, диабета и болезней сердца.

В 2009 году, в журнале Medicine&Science in Sports&Exercise было опубликовано исследование, определяющее связь между продолжительностью сиденья и его последствиями для человека. Результаты свидетельствовали о том, что продолжительность сиденья связана с увеличением риска ухудшения общего состояния здоровья.

При продолжительном сидении негативные последствия могут появляться, даже если человек занимается спортом. Чтобы этого избежать, нужно поддерживать активность непосредственно во время работы.

Как поддерживать активность во время сидячей работы

Эксперт рассказала о нескольких вариантах, как поддерживать активность во время рабочего дня.

Надо делать перерывы на растяжку и двигаться. Если ты сидишь более 30 минут, возьми перерыв на 5-10 минут и растянись, прогни спину, разогрей мышцы. Можно прогуляться — подойти к окну и несколько раз присесть, сделать выпады. Такая активность может снизить боль в спине, расслабить мышцы, увеличить уровень энергии и сосредоточенности. Хорошей идеей станет использование столов с переменной высотой. Это позволит работать как сидя, так и стоя. Время сидения уменьшится, а активности — увеличится. Если есть возможность, используй тренажерные велосипеды или беговые дорожки для работы. Это позволит заниматься физической активностью во время работы и улучшить здоровье.

Также эффективным способом является сочетание движения и изменения положения тела во время сидячей работы.

Питание во время сидячей работы

Не стоит забывать о правильном питании — сбалансированном рационе с нормальным количеством овощей и фруктов, белков и сложных углеводов. Кроме того, нужно следить за уровнем воды, ведь снижение гидратации влияет на работу мозга и вызывает усталость. Лучше употреблять обычную воду, избегать газированных напитков.

Регулярная активность, правильное питание и соблюдение водного баланса помогут снизить риски для здоровья во время сидячей работы.

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