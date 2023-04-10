Як зменшити ризики для здоров’я під час сидячої роботи: прості правила, які можуть допомогти

Зараз багато людей в Україні мають сидячу роботу. За останні кілька років багато компаній перейшли на онлайн-формат роботи. Спершу працювати та навчатися віддалено почали через пандемію коронавірусу, зараз — через повномасштабну війну.

З одного боку, це має багато переваг, адже можна працювати з дому чи будь-якого іншого місця. А з іншого — сидяча робота може мати негативний вплив на здоров’я.

Щоб вберегти своє здоров’я, треба підтримувати активний спосіб життя навіть під час роботи. Як це зробити, Фактам ICTV розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер.

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Чому сидіння шкідливе для здоров’я

Якщо вести неактивний спосіб життя і при цьому мати сидячу роботу, можуть виникати різні проблеми зі здоров’ям, зокрема, зниження метаболізму, збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету та хвороб серця тощо.

У 2009 році, в журналі Medicine&Science in Sports&Exercise було опубліковане дослідження, яке визначало зв’язок між тривалістю сидіння та його наслідками для людини. Результати свідчили про те, що тривалість сидіння пов’язана зі збільшенням ризику погіршення загального стану здоров’я.

При тривалому сидінні негативні наслідки можуть з’являтися, навіть якщо людина займається спортом. Щоб цього уникнути треба підтримувати активність безпосередньо під час роботи.

Як підтримувати активність під час сидячої роботи

Експертка розповіла про кілька варіантів, як підтримувати активність під час робочого дня.

Треба робити перерви на розтяжку та рухатися. Якщо ти сидиш понад 30 хвилин, візьми перерву на 5-10 хвилин та розтягнися, прогни спину, розігрій м’язи. Можна прогулятися — підійти до вікна та кілька разів присісти, зробити випади. Така активність може зменшити біль у спині, розслабити м’язи, збільшити рівень енергії та зосередженості. Хорошою ідеєю стане використання столів зі змінною висотою. Це дозволить працювати як сидячи, так і стоячи. Час сидіння зменшиться, а активності — збільшиться. Якщо є можливість, використовуй тренажерні велосипеди або бігові доріжки для роботи. Це дозволить займатися фізичною активністю під час роботи та покращити здоров’я.

Також найефективнішим способом є поєднання руху та зміни положення тіла під час сидячої роботи.

Харчування під час сидячої роботи

Не варто забувати про правильне харчування — збалансований раціон з нормальною кількістю овочів та фруктів, білків та складних вуглеводів. Крім цього, треба слідкувати за рівнем води, адже зниження гідратації впливає на роботу мозку та викликає втому. Краще вживати звичайну воду, уникати газованих напоїв.

Регулярна активність, правильне харчування та дотримання водного балансу допоможуть зменшити ризики для здоров’я під час сидячої роботи.

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