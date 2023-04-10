Здоров'я та краса

Як зменшити ризики для здоров’я під час сидячої роботи: прості правила, які можуть допомогти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Квітня 2023, 11:00
Як зберегти здоров’я під час сидячої роботи: прості поради
Фото: Pexels

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