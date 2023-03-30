Розслабся та не бійся бути собою — як розкритись на співбесіді та отримати роботу мрії

Людина має всього кілька секунд для того, щоб створити перше враження про себе. Буде воно позитивним чи негативним — залежить від багатьох факторів, які, до речі, можна контролювати.

Це необхідно буквально в усіх сферах життя, але особливо в професійній. Адже часто від одного інтерв’ю залежать подальша кар’єра та доля людини.

Психологиня, тренерка та експертка з психології комунікації Олена Хіль розповіла виданню ELLE, як презентувати себе на співбесіді та отримати роботу мрії.

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Як налаштуватись на співбесіду

Емоційний стан людини передається і співбесіднику(-ці). Тому на інтерв’ю важливо прийти з гарним настроєм, триматись спокійно та впевнено, а також “випромінювати” енергію та ентузіазм працювати.

Щоб не хвилюватись, можна випити гарячого чаю або розігріти долоні. Це допоможе розслабитись та заспокоїтись.

Звичайно, можна навіть не говорити про те, що на співбесіду потрібно приїхати вчасно (а краще раніше), бути ввічливим(-ою) та демонструвати свій професіоналізм.

Гарне враження після інтерв’ю залишиться з інтерв’юером надовго, а це може повпливати на ухвалення позитивного рішення щодо твоєї кандидатури.

Які запитання ставити співрозмовнику(-ці)

Перед тим як прийти на співбесіду, проаналізуй компанію. Почитай її веб-сайт, проглянь соцмережі. Яка місія компанії? Культура? Цінності?

Відповіді на ці запитання дадуть тобі уявлення про те, де ти хочеш працювати, а також як відповідати на запитання інтерв’юера та що про що запитувати його.

Так, не думай, що на співбесіді лише представник компанії може щось запитувати в тебе. Це діалог, а тому не бійся ставити запитання, які турбують тебе.

Крім того, це покаже інтерв’юеру, що ти справді зацікавлений(-а) у роботі в цьому місці та хочеш дізнатись більше про робочий процес.

Ось кілька варіантів запитань, які можуть бути корисними:

Чи можете ви розповісти більше про культуру компанії?

Чи можете ви описати динаміку команди й те, як колеги працюють разом?

Як компанія вимірює успіх, зокрема на цій посаді?

Як компанія сприяє професійному розвитку та зростанню своїх працівників?

Чи можете ви розповісти більше про бачення компанії на майбутнє?

Ці запитання демонструють, що ти зацікавлений(-а) у довгостроковій кар’єрі та шукаєш компанію, яка розвиває своїх працівників.

Намагайся бути повністю присутнім(-ньою) та максимально залученим(-ою) під час розмови та не відволікатись ні на що. Виявляй повагу до іншої людини та її думок.

Також не варто грати якусь роль та вдавати із себе когось, ким ти не є. Адже внутрішньо ти відчуватимеш стрес від цього та невпевненість, а це буде дуже помітно співбесіднику.

Не бійся проявляти себе, розповідати про свої навички, досвід і риси характеру. Адже саме це вирізняє тебе серед інших кандидатів.

Пам’ятай, що компанії шукають не просто виконавців роботи, а індивідуальну та унікальну особистість. Кожна людина і є такою, просто це не потрібно приховувати.

Ще одна проблема під час пошуку роботи — більшість людей не знають, що про себе розповісти. Читай, як написати вдале резюме.

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