Твоя работа

Расслабься и не бойся быть собой — как раскрыться на собеседовании и получить работу мечты

Елена Яковлева, редактор сайта 30 марта 2023, 08:00
Як презентувати себе на співбесіді та отримати роботу
Фото: Pexels

Больше новостей
Повістки
Правила вручения повестки в Украине во время военного положения — объясняет адвокат
Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси
Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны
Ольга Самарская
Дважды забрали дом и убили мужа: как “русский мир” изменил жизнь одной женщины
Як скласти великодній кошик: що можна класти, а що — заборонено
Никакого алкоголя, фруктов и кровянки! Как составить пасхальную корзину и что в ней должно быть
Смотреть больше

Материалы по теме

страшний сон у дитини
Сломанная психика или яркая фантазия? Почему ребенку снятся кошмары и как ему помочь
Чи можна лікувати тривогу алкоголем — пояснює психологиня
Бокал или два и тревога ушла? Почему нельзя лечить тревожные расстройства алкоголем
Як зберегти дружбу на відстані під час війни — поради психолога
Ссорами здесь не поможешь — как сохранить дружбу на расстоянии во время войны
Що таке соціальна фобія та як її побороти
Паникуешь при знакомстве и перед выступлением? Расскажем, что такое социальная фобия и как ее побороть

Видео
0:03:14
Ольга Самарская

Дважды забрали дом и убили мужа: как “русский мир” изменил жизнь одной женщины
0:02:26
Новости с фронта
Как происходит штурм позиций врага — инструктор ВСУ раскрыл детали
Карта бойових дій в Україні 30.03.2023 онлайн
Уничтожили вражеский бомбардировщик и героически держат оборону в Бахмуте: карта боевых действий в Украине 30 марта в режиме онлайн
0:03:39
Херсонская область посевная
Работают, рискуя жизнью. Херсонские фермеры самостоятельно разминировали половину полей и вышли на посевную
0:01:54
Обучение ВСУ
ВСУ в Швеции! С учений готовы идти бить врага на новой технике
0:05:42
Айдін Айдінов про залаштунки роботи ресторанів
Разговор с шеф-поваром — Айдин Айдинов раскрыл тайны работы ресторанов
0:03:32
Обстріл Запоріжжя
Самая страшная зима позади, но опасность не исчезла. Как на Запорожье выживают под обстрелами
0:02:00
Як українські військові використовують британську гаубицю L119
Легенда британской армии! Как украинские военные овладевают оружием натовского образца
0:03:12
Правдино
Хотели жить! Как жители оккупированного Правдино вывезли наших военных в… диване
0:04:34
Яке майбутнє чекає на Києво-Печерську лавру
Законно или нет? Почему УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру и какое будущее у заповедника
Больше видео
Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси
Читать дальше
Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны
Росіяни обстріляли село Подоли на Харківщині: що відомо
Читать дальше
Очередной обстрел Харьковской области, от которого пострадали гражданские: что известно на этот момент

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь