Расслабься и не бойся быть собой — как раскрыться на собеседовании и получить работу мечты

У человека есть всего несколько секунд для того, чтобы создать первое впечатление о себе. Будет оно положительным или отрицательным — зависит от многих факторов, которые, кстати, можно контролировать.

Это необходимо буквально во всех областях жизни, но особенно в профессиональной. Ведь часто от одного интервью зависит дальнейшая карьера и судьба человека.

Психолог, тренер и эксперт по психологии коммуникации Елена Хиль рассказала изданию ELLE, как презентовать себя на собеседовании и получить работу мечты.

Сейчас также смотрят

Как настроиться на собеседование

Эмоциональное состояние человека передается и собеседнику. Поэтому на интервью важно прийти с хорошим настроением, держаться спокойно и уверенно, а также “излучать” энергию и энтузиазм работать.

Чтобы не нервничать, можно выпить горячий чай или разогреть ладони. Это поможет расслабиться и успокоиться.

Конечно, можно даже не говорить о том, что на собеседование нужно приехать вовремя (а лучше раньше), быть вежливым(-ой) и демонстрировать свой профессионализм.

Хорошее впечатление после интервью останется с интервьюером надолго, что может повлиять на принятие положительного решения относительно твоей кандидатуры.

Какие вопросы задавать собеседнику

Перед тем как прийти на собеседование, проанализируй компанию. Почитай ее веб-сайт, просмотри соцсети. Какая миссия компании? Культура? Ценности?

Ответы на эти вопросы дадут тебе представление о том, где ты хочешь работать, а также как отвечать на вопросы интервьюера и что спрашивать его.

Да, не думай, что на собеседовании только представитель компании может что-то спрашивать у тебя. Это диалог, а поэтому не бойся задавать вопросы, которые беспокоят тебя.

Кроме того, это покажет интервьюеру, что ты действительно заинтересован(-а) в работе в этом месте и хочешь узнать больше о рабочем процессе.

Вот несколько вариантов вопросов, которые могут быть полезны:

Можете ли вы рассказать больше о культуре компании?

Можете ли вы описать динамику команды и то, как коллеги работают вместе?

Как компания измеряет успех, в том числе на этой должности?

Как компания способствует профессиональному развитию и росту своих сотрудников?

Можете ли вы рассказать больше о видении компании на будущее?

Эти вопросы демонстрируют, что ты заинтересован в долгосрочной карьере и ищешь компанию, которая развивает своих работников.

Старайся присутствовать полностью и быть максимально вовлеченным во время разговора и не отвлекаться ни на что. Проявляй уважение к другому человеку и его мыслям.

Также не стоит играть какую-то роль и изображать из себя кого-то, кем ты не являешься. Ведь внутренне ты будешь испытывать стресс от этого и неуверенность, а это будет очень заметно собеседнику.

Не бойся проявлять себя, рассказывать о своих навыках, опыте и чертах характера. Ведь именно это отличает тебя от других кандидатов.

Помни, что компании ищут не просто исполнителей работы, а индивидуальную и уникальную личность. Каждый человек и есть таким, просто это не нужно скрывать.

Еще одна проблема при поиске работы — большинство людей не знают, что рассказать о себе. Читай, как написать удачное резюме.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!