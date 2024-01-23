Скольких людей старшего возраста спасли прививки от COVID-19? Данные исследования

Согласно недавнему исследованию Европейского регионального бюро ВОЗ, в которое входят Европа, все постсоветские страны и Израиль, с момента появления вакцины от COVID-19 в декабре 2020 года прививки против этого заболевания помогли спасти жизнь более 1,4 млн человек.

Если бы не вакцинация, вместо нынешних 2,5 миллиона человек количество жертв COVID-19 могло достичь 4 миллионов. Только бустерные дозы спасли около 700 тыс. жизней. Всего в регионе зарегистрировали 277 млн подтвержденных случаев COVID-19.

Большинство спасенных благодаря вакцинации — это люди в возрасте 60+ лет. Именно пациенты этой группы имеют наивысший риск тяжелого течения и смерти вследствие COVID-19.

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Снижение смертности у лиц в возрасте 60-69 лет составляет 54%, а в возрасте 70-79 лет — 57%, у людей старше 80 лет — смертность снизилась на 62%.

Самый высокий результат — благодаря программам ранней вакцинации

Эффективность вакцины против COVID-19 была самой высокой с декабря 2021 по апрель 2023, когда в мире циркулировал вариант Омикрон. Именно в этот период удалось избежать наибольшего количества потенциальных жертв.

Среди всех стран региона самое существенное снижение уровня смертности зафиксировали в Израиле (75%), на Мальте (72%) и в Исландии (71%). Достичь такого результата удалось, в частности, благодаря программам ранней вакцинации, охватившим значительную часть населения.

Эффективное снижение уровня смертности благодаря вакцинации зафиксировано также в Бельгии, Дании, Ирландии, Нидерландах и Великобритании.

По словам экспертов, COVID-19 и сегодня никуда не исчез и все еще опасен, особенно для людей из групп риска, прежде всего людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

Уменьшение социальных рисков и нагрузки на медицинскую систему связаны с появлением эффективных вакцин, коллективным иммунитетом и большей осведомленностью населения по предотвращению распространения инфекции.

Международные регуляторы, в частности, ВОЗ, призывают национальные правительства продолжать кампанию вакцинации.

Граждане развитых стран выполняют рекомендации врачей

Согласно данным Европейской комиссии, в странах Европы от COVID-19 сегодня вакцинировано 82,5% взрослого населения.

В развитых странах самый широкий охват прививками фиксируют именно среди людей старше 60 лет.

Например, в Испании полный курс вакцинации из трех прививок (две первичных прививки и одна бустерная доза) прошли более 90% людей старшего возраста.

В частности, 91,76% человек в возрасте 60-69 лет, 94,5% человек — 70-79 лет, 92,9% человек — старше 80 лет.

Граждане развитых стран в большинстве относятся к собственному здоровью ответственно и выполняют рекомендации врачей, в том числе и по своевременной вакцинации и ревакцинации.

В Польше нет дискуссий о необходимости вакцинации

Как рассказывает одесситка, врач-инфекционист Елена Станкевич, которая сейчас работает в Польше, среди жителей страны почти нет дискуссий о необходимости вакцинации от COVID-19 и других болезней. Иммунизация происходит согласно утвержденному государством календарю.

В Польше атмосфера вакцинации — спокойная и понятная. Жалоб или протестов нет. Механизм работает четко. Есть адекватные государственные программы. Все соблюдают протоколы, приказы.

— Как и в Украине здесь реализуют соответствующие информационные кампании. Но они направлены не на продвижение вакцинации и не преследуют цель убедить человека сделать прививку. Речь идет скорее об информировании о государственных программах, скидках на вакцину, появлении новых услуг и т.д. Важность прививок здесь понимают все.

На сегодня вакцинация остается единственным эффективным и безопасным методом защиты от тяжелого течения и возможных осложнений COVID-19 и гриппа.

Напоминаем, что кроме двух первичных прививок от COVID-19 и первого бустера, людям старшего возраста и лицам с ослабленным иммунитетом по меньшей мере через шесть месяцев рекомендуют также сделать четвертую и пятую прививку в качестве сезонных бустеров.

Ранее мы рассказывали, какие существуют мифы о вакцинации пожилых людей от COVID-19.

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