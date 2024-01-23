Скількох людей старшого віку врятували щеплення проти COVID-19? Дані дослідження

Згідно з нещодавнім дослідженням Європейського регіонального бюро ВООЗ, до якого входять Європа, всі пострадянські країни та Ізраїль, з моменту появи вакцини проти COVID-19 у грудні 2020 року щеплення проти цього захворювання допомогли врятувати життя понад 1,4 млн людей.

Якби не вакцинація, замість нинішніх 2,5 мільйона осіб кількість жертв COVID-19 могла сягнути 4 мільйонів. Лише бустерні дози врятували близько 700 тис. життів. Загалом в регіоні зареєстрували 277 млн підтверджених випадків COVID-19.

Більшість врятованих завдяки вакцинації — це люди у віці 60+ років. Саме пацієнти з цієї групи мають найвищий ризик тяжкого перебігу і смерті внаслідок COVID-19.

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Зниження смертності в осіб у віці 60-69 років становить 54%, а у віці 70-79 років — 57%, у старших за 80 років — смертність знизилася на 62%.

Найвищий результат — завдяки програмам ранньої вакцинації

Ефективність вакцини проти COVID-19 була найвищою з грудня 2021 року по квітень 2023, коли у світі циркулював варіант Омікрон. Саме протягом цього періоду вдалося уникнути найбільшої кількості потенційних жертв.

Серед усіх країн регіону найсуттєвіше зниження рівня смертності зафіксували в Ізраїлі (75%), на Мальті (72%) та в Ісландії (71%). Досягти такого результату вдалося, зокрема, завдяки програмам ранньої вакцинації, які охопили значну частину населення.

Ефективне зниження рівня смертності завдяки вакцинації зафіксовано також у Бельгії, Данії, Ірландії, Нідерландах та Великій Британії.

За словами експертів, COVID-19 і сьогодні нікуди не зник і все ще є небезпечним, особливо для людей з груп ризику, передусім осіб старшого віку та пацієнтів із хронічними недугами.

Зменшення соціальних ризиків і навантаження на медичну систему пов’язане з появою ефективних вакцин, колективним імунітетом і більшою обізнаністю населення щодо запобігання поширенню інфекції.

Міжнародні регулятори, зокрема ВООЗ, закликають національні уряди продовжувати кампанію вакцинації.

Громадяни розвинених країн виконують рекомендації лікарів

Згідно з даними Європейської комісії, у країнах Європи проти COVID-19 сьогодні вакциновані 82,5% дорослого населення.

У розвинених країнах найширше охоплення щепленнями фіксують саме серед осіб, старших за 60 років.

Наприклад, в Іспанії повний курс вакцинації з трьох щеплень (два первинних щеплення та одна бустерна доза) пройшли понад 90% людей старшого віку.

Зокрема, 91,76% осіб у віці 60-69 років, 94,5% осіб — 70-79 років, 92,9% осіб — старших за 80 років.

Громадяни розвинених країн здебільшого ставляться до власного здоров’я відповідально та виконують рекомендації лікарів, зокрема і щодо вчасної вакцинації та ревакцинації.

У Польщі немає дискусій про необхідність вакцинації

Як розповідає одеситка, лікарка-інфекціоністка Олена Станкевич, яка зараз працює у Польщі, серед жителів країни майже немає дискусій про необхідність вакцинації проти COVID-19 та інших хвороб. Імунізація відбувається згідно з затвердженим державою календарем.

У Польщі атмосфера щодо вакцинації — спокійна й зрозуміла. Скарг чи протестів немає. Механізм працює чітко. Є адекватні державні програми. Всі дотримуються протоколів, наказів.

— Як і в Україні, тут реалізують відповідні інформаційні кампанії. Але вони спрямовані не на промоцію вакцинації і не мають на меті переконати людину зробити щеплення. Йдеться радше про інформування щодо державних програм, знижок на вакцину, появи нових послуг тощо. Важливість щеплень тут розуміють усі.

На сьогодні вакцинація залишається єдиним ефективним і безпечним методом захисту від тяжкого перебігу і можливих ускладнень COVID-19 та грипу.

Нагадуємо, що крім двох первинних щеплень проти COVID-19 та першого бустера, людям старшого віку та особам з ослабленим імунітетом щонайменше через шість місяців рекомендують також зробити четверте і п’яте щеплення як сезонні бустери.

Раніше ми розповідали, які існують міфи про вакцинацію літніх людей проти COVID-19.

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