Здоров'я та краса

Скількох людей старшого віку врятували щеплення проти COVID-19? Дані дослідження

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Січня 2024, 18:30
вакцинація від коронавірусу
Фото: Pexels

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