Здоров’я важливіше забобонів! Які існують міфи про вакцинацію літніх людей проти COVID-19 та де правда

Навколо вакцинації проти коронавірусу за весь час назбиралося багато міфів. Через це деякі люди досі не мають жодної дози вакцини та автоматично перебувають у групі ризику.

Особливо ретельно варто дбати про своє здоров’я людям старше 60 років, адже з віком імунітет слабшає. Ми розповімо про популярні міфи про вакцинацію та спростуємо їх.

Популярні міфи про вакцинацію літніх людей проти COVID-19

З початку епідемічного сезону в Україні на коронавірус захворіли понад 1,3 мільйона громадян. Це на 40% більше, ніж торік. У середньому на тиждень фіксують 130-150 тис. нових випадків захворювання.

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На Національному порталі з імунізації зібрали добірку поширених міфів про імунізацію. Вакцинація проти COVID-19 є першочерговою саме для людей віком 60+ років. Часто саме недостатність інформації про наслідки коронавірусу, способи лікування та різновиди вакцин може впливати на рішення щодо щеплення.

Провідний експерт Національного порталу з імунізації Федір Лапій розповів про найрозповсюдженіші міфи про вакцинацію, у які вірять люди. Серед них такі:

Міф №1. Я сиджу вдома, майже нікуди не виходжу, тому точно не захворію на COVID-19.

Насправді захворіти на коронавірус можна не виходячи з дому. Адже в гості можуть завітати рідні, сусіди, листоноша, які могли контактувати з хворими людьми. Літні люди мають важчий перебіг хвороби, тому не варто відкладати вакцинацію.

Міф №2. Я хочу вакцинуватися, але не можу/не маю часу, щоб дістатися медзакладу.

Якщо в тебе немає можливості доїхати чи дійти до медичного закладу, в Україні працюють мобільні групи, які приїжджають та можуть вакцинувати прямо у пацієнта вдома. Це безкоштовно для маломобільних людей.

Міф №3. Немає сенсу вакцинуватися зараз, бо вакцина неефективна проти нових штамів вірусу.

Це не так! Вакцина насамперед захищає організм від важкого перебігу хвороби та ускладнень, що можуть бути летальними. Попри мутації вірусу, вакцина залишається ефективною, особливо якщо вчасно робити бустерну дозу.

Міф №4. Вакцина може спричинити тромби та збільшити навантаження на серце.

Досить поширений міф, який необхідно розвінчати! Варто знати, що інфаркти та інсульти пов’язані з важким перебігом хвороби. А вакцинація цьому запобігає. Тому люди, які не вакциновані, мають вищі ризики серцевих хвороб після чи під час коронавірусу.

Міф №5. Вакцина послаблює імунітет, особливо в людей 60+.

Насправді старші люди можуть мати слабший імунітет через особливості організму. Вакцина не послаблює імунітет, а діє навпаки.

Міф №6. Літнім людям з хронічними хворобами не можна вакцинуватися проти COVID-19.

Це найпоширеніший міф. Світова статистика показує, що люди в Європі та Америці, що мають хронічні захворювання і пройшли курс вакцинації, не погіршили цим своє здоров’я. Людям з хронічними хворобами вакцинація потрібна для додаткового захисту організму від вірусу.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безкоштовною, тому ви можете зробити щеплення в будь-якому пункті щеплень проти COVID-19. Бустерні дози в першу чергу необхідні людям 60+, вагітним, пацієнтам із супутніми захворюваннями, медичним працівникам.

Проект USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров‘я в координації з МОЗ України та ЦКПХ проводить інформаційну кампанію з метою збільшення охоплення вакцинацією від COVID-19 та грипу, зокрема людей віком 60+.

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