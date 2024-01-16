Здоровье важнее суеверий! Какие существуют мифы о вакцинации пожилых людей против COVID-19 и где правда

Вокруг вакцинации против коронавируса за все время скопилось много мифов. Поэтому некоторые люди до сих пор не имеют и одной дозы вакцины и автоматически находятся в группе риска.

Особенно тщательно стоит заботиться о своем здоровье людям старше 60 лет, ведь с возрастом иммунитет ослабевает. Мы расскажем о популярных мифах о вакцинации и опровергнем их.

Популярные мифы о вакцинации пожилых людей против COVID-19

С начала эпидемического сезона в Украине коронавирусом заболели более 1,3 миллиона граждан. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В среднем в неделю фиксируют 130-150 тыс. новых случаев заболевания.

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На Национальном портале по иммунизации собрали подборку распространенных мифов об иммунизации. Вакцинация против COVID-19 является первоочередной именно для людей в возрасте 60 лет. Часто именно нехватка информации о последствиях коронавируса, способах лечения и разновидности вакцин может влиять на решения о вакцинации.

Ведущий эксперт Национального портала по иммунизации Федор Лапий рассказал о самых распространенных мифах о вакцинации, в которые верят люди. Среди них такие:

Миф №1. Я сижу дома, почти никуда не выхожу, поэтому точно не заболею COVID-19.

На самом деле заболеть коронавирусом можно не выходя из дома. Ведь в гости могут прийти родные, соседи, почтальон, которые могли контактировать с больными людьми. У пожилых людей более тяжелое течение болезни, поэтому не стоит откладывать вакцинацию.

Миф №2. Я хочу вакцинироваться, но не могу/нет времени, чтобы добраться до медучреждения.

Если у тебя нет возможности доехать до медицинского учреждения, в Украине работают мобильные группы, которые приезжают и могут вакцинировать прямо у пациента дома. Это бесплатно для маломобильных людей.

Миф №3. Нет смысла вакцинироваться сейчас, потому что вакцина неэффективна против новых штаммов вируса.

Это не так! Вакцина, прежде всего, защищает организм от тяжелого течения болезни и осложнений, которые могут быть летальными. Несмотря на мутацию вируса, вакцина остается эффективной, особенно если вовремя делать бустерную дозу.

Миф №4. Вакцина может вызвать тромбы и увеличить нагрузку на сердце.

Достаточно распространенный миф, который необходимо развенчать! Следует знать, что инфаркты и инсульты связаны с тяжелым течением болезни. А вакцинация это предотвращает. Поэтому люди, которые не вакцинированы, имеют более высокие риски сердечных заболеваний после или во время коронавируса.

Миф №5. Вакцина ослабляет иммунитет, особенно у людей 60+.

На самом деле пожилые люди могут иметь более слабый иммунитет из-за особенностей организма. Вакцина не ослабляет иммунитет, а действует наоборот.

Миф №6. Пожилым людям с хроническими заболеваниями нельзя вакцинироваться против COVID-19.

Это самый распространенный миф. Мировая статистика показывает, что люди в Европе и Америке, имеющие хронические заболевания и прошедшие курс вакцинации, не ухудшили этим свое здоровье. Людям с хроническими болезнями вакцинация нужна для дополнительной защиты организма от вируса.

Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной, поэтому вы можете привиться в любом пункте прививок против COVID-19. Бустерные дозы в первую очередь необходимы людям 60+, беременным, пациентам с сопутствующими заболеваниями, медицинским работникам.

Проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья в координации с Минздравом Украины и ЦКПБ проводит информационную кампанию с целью увеличения охвата вакцинацией от COVID-19 и гриппа, в том числе людей в возрасте 60+.

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