Здоровье важнее суеверий! Какие существуют мифы о вакцинации пожилых людей против COVID-19 и где правда

Вокруг вакцинации против коронавируса за все время скопилось много мифов. Поэтому некоторые люди до сих пор не имеют и одной дозы вакцины и автоматически находятся в группе риска.
Особенно тщательно стоит заботиться о своем здоровье людям старше 60 лет, ведь с возрастом иммунитет ослабевает. Мы расскажем о популярных мифах о вакцинации и опровергнем их.
С начала эпидемического сезона в Украине коронавирусом заболели более 1,3 миллиона граждан. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В среднем в неделю фиксируют 130-150 тыс. новых случаев заболевания.
А также зарегистрированы три случая нового субварианта коронавируса Пирола. К тому же активно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.
На Национальном портале по иммунизации собрали подборку распространенных мифов об иммунизации. Вакцинация против COVID-19 является первоочередной именно для людей в возрасте 60 лет. Часто именно нехватка информации о последствиях коронавируса, способах лечения и разновидности вакцин может влиять на решения о вакцинации.
Ведущий эксперт Национального портала по иммунизации Федор Лапий рассказал о самых распространенных мифах о вакцинации, в которые верят люди. Среди них такие:
На самом деле заболеть коронавирусом можно не выходя из дома. Ведь в гости могут прийти родные, соседи, почтальон, которые могли контактировать с больными людьми. У пожилых людей более тяжелое течение болезни, поэтому не стоит откладывать вакцинацию.
Если у тебя нет возможности доехать до медицинского учреждения, в Украине работают мобильные группы, которые приезжают и могут вакцинировать прямо у пациента дома. Это бесплатно для маломобильных людей.
Это не так! Вакцина, прежде всего, защищает организм от тяжелого течения болезни и осложнений, которые могут быть летальными. Несмотря на мутацию вируса, вакцина остается эффективной, особенно если вовремя делать бустерную дозу.
Достаточно распространенный миф, который необходимо развенчать! Следует знать, что инфаркты и инсульты связаны с тяжелым течением болезни. А вакцинация это предотвращает. Поэтому люди, которые не вакцинированы, имеют более высокие риски сердечных заболеваний после или во время коронавируса.
На самом деле пожилые люди могут иметь более слабый иммунитет из-за особенностей организма. Вакцина не ослабляет иммунитет, а действует наоборот.
Это самый распространенный миф. Мировая статистика показывает, что люди в Европе и Америке, имеющие хронические заболевания и прошедшие курс вакцинации, не ухудшили этим свое здоровье. Людям с хроническими болезнями вакцинация нужна для дополнительной защиты организма от вируса.
Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной, поэтому вы можете привиться в любом пункте прививок против COVID-19. Бустерные дозы в первую очередь необходимы людям 60+, беременным, пациентам с сопутствующими заболеваниями, медицинским работникам.
Проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья в координации с Минздравом Украины и ЦКПБ проводит информационную кампанию с целью увеличения охвата вакцинацией от COVID-19 и гриппа, в том числе людей в возрасте 60+.
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