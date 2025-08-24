Стиль жизни Здоровье и красота

Полезны ли скрабы для кожи головы — рассказала дерматолог

Виктория Мельник, журналист сайта 24 августа 2025, 11:00
скраб для кожи головы
Скраб для шкіри голови Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь