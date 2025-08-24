Полезны ли скрабы для кожи головы — рассказала дерматолог

Здоровье и красота кроются в маленьких деталях. Качественное питание, стабильная физическая активность, достаточное количество сна и процедуры красоты могут положительно повлиять на ваши волосы и кожу.
Ты, наверное, слышал (-а) рекомендации от экспертов-трихологов или пользователей, что скраб для кожи головы может улучшить кровообращение, а значит и ускорить рост волос.
Но действительно ли это так? Для журналистки УП.Жизнь Веры Шурмакевич рассказала дерматолог Алла Букина. Мы рассказываем тебе о преимуществах и недостатках скраба для кожы головы, далее в материале.
Скраб для кожи головы: преимущества и недостатки
Производители убеждают: скрабы для кожи головы положительно влияют на здоровье твоих волос.
Дерматолог Алла Букина говорит, что скраб может быть полезным благодаря отшелушиванию ороговевших частиц кожи, удалению избыточного кожного сала и стимуляции кровообращения.
Кроме того, скраб помогает лучше удалять грязь и пыль, а особенно остатки стайлинговых средств, с которыми не всегда справится шампунь.
Есть еще одно неочевидное преимущество скраба для кожи головы: после столь глубокого очищения и стимуляции, питательные компоненты других уходовых средств лучше проникают в очищенные поры и волосяные фолликулы.
Кроме скраба существует еще пилинг кожи головы. Тебе следует знать разницу между ними:
- скраб — средство для механической очистки кожи головы, имеет абразивные частицы, отшелушивающие частицы кожи;
- пилинг — средство для химической очистки, основанное на кислотах и ферментах. В этом случае химический состав разрушает связи между отмершими клетками, проникает в поры и очищает их.
Скраб кожи головы: противопоказания
Не всем рекомендовано использовать скраб для кожи головы. Лучше не покупай и не делай скраб головы, если у тебя:
- чувствительная кожа;
- аллергия на компоненты скраба;
- есть кожные заболевания, особенно на коже головы;
- недавно были проведены процедуры мезотерапии, плазмолифтинг или другие инъекционные процедуры.
Скраб для кожи головы: как использовать
Алла Букина объясняет, что это зависит от компонентов скраба.
— Если скраб с абразивными частицами или эксфолиантами и кератолитиками (например, салициловой кислотой), то его следует наносить до мытья головы. Если это энзимные средства, лучше после, — говорит дерматолог.
Она также рекомендует наносить скраб на влажную и распаренную кожу головы, массируя средство на коже две-три минуты.
Частоту применения скраба для кожи головы должен определить специалист.
Обычно достаточно раза в неделю, но кому-то не стоит скрабировать кожу чаще двух раз в месяц, а кому-то нужно это делать трижды в неделю.
Врач не советует использовать самодельные скрабы, ведь это, по ее словам, может привести к появлению заболевания и раздражения.
