Чи корисні скраби для шкіри голови — розповіла дерматологиня

Здоровʼя та краса криються в маленьких дрібничках. Якісне харчування, стабільна фізична активність, достатня кількість сну та процедури краси можуть позитивно вплинути на вигляд твого волосся й шкіри.

Ти, напевно, чув (-ла) рекомендації від екпертів-трихологів чи користувачів, що скрабування шкіри голови може покращити кровообіг, а отже й пришвидшити ріст волосся.

Але чи дійсно це так? Для журналістки УП.Життя Віри Шурмакевич розповіла дерматологиня Алла Букіна. Ми переповідаємо тобі про переваги та недоліки скрабу на шкіри голови, далі у матеріалі.

Скраб для шкіри голови: переваги та недоліки

Виробники переконують: скраби для шкіри голови позитивно впливають на здоровʼя твого волосся.

Дерматологиня Алла Букіна каже, що скрабування може бути корисним завдяки тому, що відлущує ороговілі часточки шкіри, видаленню надлишкового шкірного сала та стимуляції кровообігу.

Окрім того, скраб допомагає краще видаляти бруд та пил, а особливо — залишки стайлінгових засобів, з якими не завжди впорається шампунь.

Є іще одна неочевидна перевага скрабу для шкіри голови: після такого глибокого очищення та стимуляції, поживні компоненти інших доглядових засобів краще проникають в очищені пори та волосяні фолікули.

Окрім скрабування, існує ще пілінг шкіри голови. Тобі варто знати різницю між ними:

скраб — засіб для механічного очищення шкіри голови, має абразивні частинки, які відлущують частинки шкіри;

пілінг — засіб для хімічного очищення, який базується на кислотах та ферментах. У цьому випадку хімічний склад руйнує звʼязки між відмерлими клітинами, проникає у пори та очищає їх.

Скраб шкіри голови: протипокази

Не всім рекомендовано використовувати скраб для шкіри голови. Краще не купуй і не роби скрабування голови, якщо у тебе:

чутлива шкіра;

алергія на компоненти скрабу;

є шкірні захворювання, особливо на шкірі голови;

нещодавно були проведені процедури мезотерапії, плазмоліфтинг чи інші інʼєкційні процедури.

Скраб для шкіри голови: як користуватись

Алла Букіна пояснює, що це залежить від компонентів скрабу.

— Якщо скраб з абразивними частинками чи ексфоліантами і кератолітиками (наприклад, саліциловою кислотою), то варто його наносити до миття голови. Якщо це ензимні засоби, то краще після, — каже дерматологиня.

Вона також радить наносити скраб на вологу та розпарену шкіру голови, масажуючи засіб на шкірі дві-три хвилини.

Частоту застосування скрабу для шкіри голови має визначити фахівець.

Зазвичай достатньо одного разу на тиждень, але комусь не варто скрабувати шкіру частіше двох разів на місяць, а комусь треба це робити тричі на тиждень.

Натомість лікарка не радить використовувати саморобні скраби, адже це, за її словами, може призвести до появи захворювання та подразнення.

Раніше ми розповідали тобі, як зробити волосся густішим та пришвидшити його ріст. Читай про це в нашому іншому матеріалі.

