Скрининг здоровья 40+: как получить 2 000 гривен от государства в Дие

В Украине с 1 января 2026 года начал действовать Скрининг здоровья 40+. Это программа для людей старше 40 лет, которая позволяет пройти бесплатную проверку здоровья.

Для Скрининга 40+ государство выделяет финансовую помощь в размере 2000 грн, которую можно потратить исключительно на прохождение медицинского обследования.

Больше деталей о программе и о том, как получить на неё 2000 грн через Дию — в нашем материале.

Программа Скрининг 40+: что можно проверить

Программа доступна для всех украинцев, которым на 1 января 2026 года исполнилось 40 лет, а также для тех, кто достигнет этого возраста в течение 2026 года.

Воспользовавшись программой, можно пройти обследование на сердечно-сосудистые заболевания, оценку вероятности инфарктов и инсультов, а также проверить уровень глюкозы в крови для раннего выявления диабета.

Врачи также проведут оценку психического здоровья — обследование на предмет депрессии и расстройств, связанных с длительным стрессом.

Все процедуры и осмотр врача бесплатны для пациента, то есть финансируются государством. Деньги на их оплату можно получить через Дию или другими способами, детали приведены далее в материале.

Как получить 2000 грн через Дию на Скрининг 40+

Открой приложение Дия и зайди в раздел Сервисы → Помощь от государства → Скрининг здоровья. Найди в нем (или ожидай) сообщение: приглашение на участие приходит автоматически на 30-й день после дня рождения. Оформи карту: закажите специальную Дия.Картку или воспользуйся уже имеющейся для выплат. Получи деньги: средства поступят в течение семи рабочих дней. Выбери медучреждение: запишись на приём в любую государственную, коммунальную или частную клинику, которая подключена к программе.

Для прохождения обследования не имеет значения, где ты официально зарегистрирован или прописан — пройти скрининг можно в любом месте Украины, где работают медицинские учреждения, участвующие в программе.

На официальном портале программы доступны карта медицинских учреждений и перечень всех обследований: screening.moz.gov.ua.

Для запуска Скрининга 40+ в государственном бюджете выделено 10 миллиардов гривен. Если количество желающих превысит ожидания, МОЗ готово выделить дополнительное финансирование.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!