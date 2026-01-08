Скринінг здоров’я 40+: як отримати 2 000 гривень від держави в Дії

В Україні з 1 січня 2026 року почав діяти Скринінг здоров’я 40+. Це програма для людей віком понад 40 років, яка дозволяє пройти безплатну перевірку здоров’я.

Для Скринінгу 40+ держава виділяє фінансову допомогу у розмірі 2000 грн, яку можна витратити виключно на проходження медичного обстеження.

Більше деталей про програму та як отримати на неї 2000 грн через Дію — у нашому матеріалі.

Програма Скринінг 40+: що можна перевірити

Програма доступна для всіх українців, яким станом на 1 січня 2026 року виповнилося 40 років, а також тим, хто досягне цього віку протягом 2026 року.

Скориставшись нею, можна пройти обстеження на серцево-судинні хвороби, оцінку ймовірності інфарктів та інсультів, перевірити рівень глюкози в крові для раннього виявлення діабету.

Лікарі проведуть також оцінку психічного здоров’я — обстеження на предмет депресії та розладів, пов’язаних із тривалим стресом.

Усі процедури і огляд лікаря є безплатним для пацієнта, тобто фінансується державою. Кошти на нього можна отримати через Дію або в інших спосіб, деталі — далі у матеріалі.

Читати на тему Скринінг здоров’я 40+: наявність яких хвороб можна дослідити в межах програми Коли запрацює ця державна програма і куди нарахують кошти?

Як отримати 2000 грн через Дію на Скринінг 40+

Відкрий застосунок Дія і зайди в розділ Сервіси — Допомога від держави — Скринінг здоров’я. Знайди в ньому (або очікуй) повідомлення: запрошення на участь приходить автоматично на 30-й день після дня народження. Оформ картку: замов спеціальну Дія.Картку або скористайтеся вже наявною для виплат. Отримай гроші: кошти надійдуть протягом семи робочих днів. Обери медзаклад: запишися на прийом у будь-яку державну, комунальну або приватну клініку, яка долучена до програми.

Для проходження обстеження не має значення, де саме ти офіційно зареєстрований чи прописаний — пройти скринінг можна в будь-якому місці України, де працюють медичні заклади, які беруть участь у програмі.

На офіційному порталі програми доступні карта медичних закладів та перелік усіх обстежень: screening.moz.gov.ua.

Для запуску Скринингу 40+ в державному бюджеті виділено 10 мільярдів гривень. Якщо кількість охочих перевищить очікування, МОЗ готове виділити додаткове фінансування.

Читай також: скринінг здоров’я 40+, як отримати гроші без Дії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!