Скринінг здоров’я 40+: як отримати 2 000 гривень від держави в Дії

В Україні з 1 січня 2026 року почав діяти Скринінг здоров’я 40+. Це програма для людей віком понад 40 років, яка дозволяє пройти безплатну перевірку здоров’я.
Для Скринінгу 40+ держава виділяє фінансову допомогу у розмірі 2000 грн, яку можна витратити виключно на проходження медичного обстеження.
Більше деталей про програму та як отримати на неї 2000 грн через Дію — у нашому матеріалі.
Програма Скринінг 40+: що можна перевірити
Програма доступна для всіх українців, яким станом на 1 січня 2026 року виповнилося 40 років, а також тим, хто досягне цього віку протягом 2026 року.
Скориставшись нею, можна пройти обстеження на серцево-судинні хвороби, оцінку ймовірності інфарктів та інсультів, перевірити рівень глюкози в крові для раннього виявлення діабету.
Лікарі проведуть також оцінку психічного здоров’я — обстеження на предмет депресії та розладів, пов’язаних із тривалим стресом.
Усі процедури і огляд лікаря є безплатним для пацієнта, тобто фінансується державою. Кошти на нього можна отримати через Дію або в інших спосіб, деталі — далі у матеріалі.
Як отримати 2000 грн через Дію на Скринінг 40+
- Відкрий застосунок Дія і зайди в розділ Сервіси — Допомога від держави — Скринінг здоров’я.
- Знайди в ньому (або очікуй) повідомлення: запрошення на участь приходить автоматично на 30-й день після дня народження.
- Оформ картку: замов спеціальну Дія.Картку або скористайтеся вже наявною для виплат.
- Отримай гроші: кошти надійдуть протягом семи робочих днів.
- Обери медзаклад: запишися на прийом у будь-яку державну, комунальну або приватну клініку, яка долучена до програми.
Для проходження обстеження не має значення, де саме ти офіційно зареєстрований чи прописаний — пройти скринінг можна в будь-якому місці України, де працюють медичні заклади, які беруть участь у програмі.
На офіційному порталі програми доступні карта медичних закладів та перелік усіх обстежень: screening.moz.gov.ua.
Для запуску Скринингу 40+ в державному бюджеті виділено 10 мільярдів гривень. Якщо кількість охочих перевищить очікування, МОЗ готове виділити додаткове фінансування.
