Спасаемся от холода разными способами: как не заболеть в бомбоубежище

Сейчас мы живем от сирены к сирене. Когда слышим сигнал тревоги, хватаем необходимые вещи и бежим в укрытие.

Бывает так, что нам приходится ночевать в бомбоубежище, а жителям некоторых городов пришлось провести там не один день.

Минус бомбоубежища в том, что оно находится под землей и там холодно.

В таком месте легко переохладиться и заболеть. Мы расскажем несколько советов, чтобы этого не произошло.

Одежда

От холода спасает многослойность. Если ты надел одну очень теплую кофту, как тебе кажется, то уже через полчаса в укрытии тебе станет холодно.

Надо одеть несколько кофт, не оставлять открытой поясницу.

Можно перевязать ее платком, ведь нам нужно уберечь от холода почки.

Никогда не снимай обувь, даже если у тебя теплый плед. Сиди в шапке, чтобы не простудить голову.

Чтобы избежать переохлаждения детей — держите их на руках, не позволяйте садиться на пол.

Если после отбоя тревоги у тебя есть возможность вернуться домой, обязательно прими горячий душ. Потом оденься в теплую одежду, обязательно носки.

Как согреться в убежище

Многие берут с собой в убежище термос с чаем или кофе, но они не согреют. Эти напитки по своему характеру охлаждающие.

Чтобы действительно нагреться, надо пить кипяток или теплую воду.

Сама по себе теплая вода невкусная, поэтому можно кинуть в нее лимон, варенье, мед и т.д.

Чтобы разогнать кровь, можно использовать тонкий слой согревающей мази.

Главное, чтобы она была не спиртовой, потому что тогда она пересушит кожу и образуются трещины.

В любом случае нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем это делать. Надо ведь знать, какую именно мазь и куда наносить и можно ли тебе это делать вообще.

Родители берут с собой в бомбоубежище детей, однако им страшно и нечем заняться. Ранее мы рассказывали, чем развлечь ребенка в бомбоубежище.