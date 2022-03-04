Рятуємося від холоду різними способами: як не захворіти в бомбосховищі

Зараз ми живемо від сирени до сирени. Коли чуємо сигнал тривоги, хапаємо необхідні речі та біжимо до укриття.

Буває так, що нам доводиться ночувати у бомбосховищі, а жителі деяких міст проводять там не один день.

Мінус бомбосховища в тому, що воно розташоване під землею і там холодно.

В такому місці легко переохолодитися та захворіти. Ми розкажемо кілька порад, щоб цього не сталося.

Одяг

Від холоду рятує багатошаровість. Якщо ти одягнув(-ла) одну дуже теплу кофту, як тобі здається, то вже через півгодини в укритті тобі стане холодно.

Треба одягнути кілька кофт, не залишати відкритим поперек. Можна перев’язати його хусткою, адже нам треба вберегти від холоду нирки.

Ніколи не знімай взуття, навіть якщо маєш теплий плед. Сиди в шапці, щоб не застудити голову.

Щоб уникнути переохолодження дітей, тримайте їх на руках, не дозволяйте сідати на підлогу.

Якщо після відбою тривоги у тебе є змога повернутися додому, то обов’язково прийми гарячий душ. Потім одягнись у теплий одяг, обов’язково шкарпетки.

Як зігрітися у сховищі

Багато людей беруть з собою до сховища термос із чаєм чи кавою, але вони не зігріють. Ці напої за своїм характером охолоджувальні.

Щоб дійсно нагрітися, треба пити кріп або теплу воду.

Так, тепла вода не смачна, тож можна кинути до неї лимон, варення, мед тощо.

Щоб розігнати кров, можна використовувати тонкий шар зігріваючої мазі.

Головне, щоб вона була не спиртовою, бо тоді вона пересушить шкіру й утворяться тріщини.

У будь-якому разі треба проконсультуватися з лікарем, перш ніж це робити. Адже треба знати, яку саме мазь і куди наносити й чи можна тобі це робити взагалі.

Батьки беруть з собою у бомбосховище дітей, проте їм страшно і нічим зайнятися. Раніше ми розповідали, чим розважити дитину в бомбосховищі.