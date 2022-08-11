А что, если случится утечка аммиака? Спасительные советы, которые помогут сохранить здоровье

Во время войны нередко случаются непредвиденные ситуации, которые могут угрожать здоровью и жизни людей. Одним из таких форс-мажоров может быть утечка аммиака.

Аммиак это ядовитый бесцветный газ, он имеет характерный резкий запах — ты точно знаешь его, если когда-то нюхал(-а) нашатырный спирт.

Если человек вдыхает большую концентрацию аммиака, он может получить серьезное отравление.

Среди его симптомов — жжение слизистых рта и носа, сильный кашель, удушье и даже ожоги дыхательных путей.

Страдают и глаза — аммиак может вызвать сильное раздражение, вплоть до слепоты.

Также аммиак оказывает негативное влияние на сердце — вещество может вызвать сильное увеличение частоты пульса.

Что делать при выбросе аммиака

По возможности – немедленно покиньте зону поражения перпендикулярно направлению ветра.

Если вы не можете покинуть загрязненную территорию, нужно использовать для защиты укрытия, подвалы и нижние этажи домов, ведь аммиак легче воздуха.

Также соблюдайте следующие правила:

загерметизируйте окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире включите душ на мелкое распыление. Вода будет поглощать аммиак из воздуха;

не включайте вентиляцию – она будет вытягивать чистый воздух и затягивать загрязненный;

если услышали запах аммиака – дышите через увлажненную марлевую повязку. Лучше смочить ее 5% раствором уксусной или лимонной кислоты.

Как помочь человеку при отравлении аммиаком

Несколько важных правил:

Дать выпить теплое молоко с пищевой содой; Вывести на свежий воздух; Надеть на пострадавшую ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а лучше — 5% раствором уксусной или лимонной кислоты; При поражении кожи – обмыть чистой водой, сделать примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты; При попадании в глаза – промыть водой или протереть вазелиновым или оливковым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при взрыве на АЭС и как йод спасает от радиации.