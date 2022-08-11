А что, если случится утечка аммиака? Спасительные советы, которые помогут сохранить здоровье

Во время войны нередко случаются непредвиденные ситуации, которые могут угрожать здоровью и жизни людей. Одним из таких форс-мажоров может быть утечка аммиака.
Аммиак это ядовитый бесцветный газ, он имеет характерный резкий запах — ты точно знаешь его, если когда-то нюхал(-а) нашатырный спирт.
Если человек вдыхает большую концентрацию аммиака, он может получить серьезное отравление.
Среди его симптомов — жжение слизистых рта и носа, сильный кашель, удушье и даже ожоги дыхательных путей.
Страдают и глаза — аммиак может вызвать сильное раздражение, вплоть до слепоты.
Также аммиак оказывает негативное влияние на сердце — вещество может вызвать сильное увеличение частоты пульса.
По возможности – немедленно покиньте зону поражения перпендикулярно направлению ветра.
Если вы не можете покинуть загрязненную территорию, нужно использовать для защиты укрытия, подвалы и нижние этажи домов, ведь аммиак легче воздуха.
Также соблюдайте следующие правила:
Несколько важных правил:
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при взрыве на АЭС и как йод спасает от радиации.