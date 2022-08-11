А що, як станеться витік аміаку? Рятівні поради, які допоможуть зберегти здоров’я

Під час війни нерідко стаються непередбачувані ситуації, які можуть загрожувати здоров’ю і навіть життю людей. Одним із таких форс-мажорів може бути витік аміаку.
Аміак це отруйний безбарвний газ, він має характерний різкий запах — ти точно знаєш його, якщо колись нюхав(-ла) нашатирний спирт.
Якщо людина вдихає велику концентрацію аміаку, вона може отримати серйозне отруєння.
Серед його симптомів — печіння слизових оболонок рота і носа, сильний кашель, задуїха та навіть опіки дихальних шляхів.
Страждають і очі — аміак може викликати сильне подразнення, аж до сліпоти.
Також аміак негативно впливає на серце — речовина може викликати сильне зростання частоти пульсу.
У разі можливості — негайно залишайте зону ураження перпендикулярно напрямку вітру.
Якщо ви не маєте змоги залишити забруднену територію, потрібно використовувати для захисту укриття, підвали та нижні поверхи будинків, адже аміак легший за повітря.
Кілька важливих правил:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити у разі вибуху на АЕС та як йод рятує від радіації.