А що, як станеться витік аміаку? Рятівні поради, які допоможуть зберегти здоров’я

Під час війни нерідко стаються непередбачувані ситуації, які можуть загрожувати здоров’ю і навіть життю людей. Одним із таких форс-мажорів може бути витік аміаку.

Аміак це отруйний безбарвний газ, він має характерний різкий запах — ти точно знаєш його, якщо колись нюхав(-ла) нашатирний спирт.

Якщо людина вдихає велику концентрацію аміаку, вона може отримати серйозне отруєння.

Серед його симптомів — печіння слизових оболонок рота і носа, сильний кашель, задуїха та навіть опіки дихальних шляхів.

Страждають і очі — аміак може викликати сильне подразнення, аж до сліпоти.

Також аміак негативно впливає на серце — речовина може викликати сильне зростання частоти пульсу.

Що робити у разі викиду аміаку

У разі можливості — негайно залишайте зону ураження перпендикулярно напрямку вітру.

Якщо ви не маєте змоги залишити забруднену територію, потрібно використовувати для захисту укриття, підвали та нижні поверхи будинків, адже аміак легший за повітря.

Також дотримуйтеся таких правил:

загерметизуйте вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі увімкніть душ на мілке розпилення. Вода поглинатиме аміак із повітря;

не вмикайте вентиляцію – вона витягуватиме чисте повітря й затягуватиме забруднене;

якщо почули запах аміаку – дихайте через зволожену марлеву пов’язку. Краще змочити її 5% розчином оцтової або лимонної кислоти.

Як допомогти людині при отруєнні аміаком

Кілька важливих правил:

Дати людині теплого молока з харчовою содою; Вивести на свіже повітря; Одягти на потерпілого ватно-марлеву пов’язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти; При ураженні шкіри — обмити чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти; При потраплянні в очі — промити водою або протерти вазеліновою або оливковою олією.

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