Когда белка мало — тяжело и похудеть, и набрать. Все о веществе простыми словами от нутрициолога

Наше питание — основа целого дня: то, как мы чувствуем себя, однозначно зависит от утреннего приема пищи, перекусов, обеда и ужина.
А вот белок — директор сытости, транспортировки и функционала в теле, — отмечает нутрициолог Анастасия Голобородько.
Про белок простыми словами, где он есть и сколько его стоит употреблять, эксперт рассказала в своем Instagram. Делимся и мы.
Белок — это вещество, благодаря которому функционирует много процессов. Кроме строительного материала для мышц, это ещё и вещество для органов, тканей, даже гормонов, ферментов, антител иммунной системы.
Белки имеют транспортную функцию и содержатся в:
Pexels
— Белки тратятся и не запасаются, поэтому должны поступать каждый день. Если потребляем мало белков, тогда падает и синтез выработки собственных белков, — объясняет нутрициолог.
Белки — это длинные цепи аминокислот и о каждой можно делать отдельную презентацию. В общей сложности аминокислот существует 21. 12 — наше тело может синтезировать само. Девять незаменимых нам — нужно получать из еды.
Белки — это длинные цепи аминокислот и о каждой можно делать отдельную презентацию. В общей сложности аминокислот существует 21. 12 — наше тело может синтезировать само. Девять незаменимых нам — нужно получать из еды.
Если коротко: все животные продукты содержат все незаменимые аминокислоты.
Растительные (кроме сои) могут иметь от восьми до 18 аминокислот.
Нутрициолог говорит: стоит помнить, чтобы не менее 30% пищи в сутки была белковой. Источники белка можно выбирать и миксовать самостоятельно.
Кстати, о тумане в голове мы тебе рассказывали раньше. Что это такое, как он чувствуется и лечится, читай в другом материале.
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