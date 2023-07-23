Когда белка мало — тяжело и похудеть, и набрать. Все о веществе простыми словами от нутрициолога

Наше питание — основа целого дня: то, как мы чувствуем себя, однозначно зависит от утреннего приема пищи, перекусов, обеда и ужина.

А вот белок — директор сытости, транспортировки и функционала в теле, — отмечает нутрициолог Анастасия Голобородько.

Про белок простыми словами, где он есть и сколько его стоит употреблять, эксперт рассказала в своем Instagram. Делимся и мы.

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В каких продуктах есть белок

Белок — это вещество, благодаря которому функционирует много процессов. Кроме строительного материала для мышц, это ещё и вещество для органов, тканей, даже гормонов, ферментов, антител иммунной системы.

Белки имеют транспортную функцию и содержатся в:

мясе;

рыбе;

птице;

субпродуктах;

морских продуктах;

яйцах;

бобовых (фасоль, чечевица, горох, нут и их производные типа хумуса);

некоторых орехах и семенах (миндаль, тыквенный, кунжут);

некоторых кашах (киноа, амарант);

молочных продуктах.

— Белки тратятся и не запасаются, поэтому должны поступать каждый день. Если потребляем мало белков, тогда падает и синтез выработки собственных белков, — объясняет нутрициолог.

Белки — это длинные цепи аминокислот и о каждой можно делать отдельную презентацию. В общей сложности аминокислот существует 21. 12 — наше тело может синтезировать само. Девять незаменимых нам — нужно получать из еды.

Если коротко: все животные продукты содержат все незаменимые аминокислоты.

Растительные (кроме сои) могут иметь от восьми до 18 аминокислот.

Симптомы, свидетельствующие о недостатке белка:

Раздражительность. Белок является нейротрансмиттером для нейромедиаторов регулирования настроения. Плохая концентрация. Сложности при наборе веса или похудении. Плохой сон. Проблемы с ЖКТ. Нарушение менструального цикла. Дефицит минералов. Плохая регуляция давления. Плохо заживают раны. Туман в голове.

Нутрициолог говорит: стоит помнить, чтобы не менее 30% пищи в сутки была белковой. Источники белка можно выбирать и миксовать самостоятельно.

Кстати, о тумане в голове мы тебе рассказывали раньше. Что это такое, как он чувствуется и лечится, читай в другом материале.

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