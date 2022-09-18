Ни головокружение, ни боль… а туман в голове! Что это такое, почему возникает и как лечить — объясняет невролог

Бывает ли у тебя чувство, будто голова уже не выдерживает нагрузки и начинает давать сбой? Скажем, в виде этакого “тумана”: вроде бы и ни головокружение, ни нарушение зрения, а расфокусировка?

Это выражение знакомо медикам. О тумане в голове, его причинах и методах лечения рассказал врач-невролог Давид Щербина.

Что это такое: туман в голове

— Некоторые объясняют это, как ощущение опьянения или похмелье на утро — популярная, понятная большинству аллегория. В состоянии тумана пациентам становится трудно фокусировать зрение, поэтому они сначала попадают к офтальмологу с жалобами на размытое зрение, но офтальмологический осмотр не обнаруживает особых проблем, ведь состояние пациента прежде всего психическое.

Туман в голове является вариантом нейрокогнитивного нарушения — страдают центры мышления и обработки информации.

У человека с “туманом” возникают сложности с концентрацией и вниманием, ему трудно на чем-то сосредотачиваться, теряется краткосрочная память и сложные когнитивные навыки. Пациенты в этом состоянии часто полностью или частично теряют трудоспособность.

Проблема привлекла к себе особое внимание после начала пандемии ковида в рамках постковидного синдрома. Как оказалось, ковид негативно влияет на умственные и психические функции мозга.

Почему возникает туман в голове?

Туман в голове — это психическое нарушение. Является одним из частых психических синдромов. Он может появляться и исчезнуть сам по себе даже в течение дня.

Чувство тумана нуждается прежде всего в консультации невролога или психиатра\психотерапевта в рамках скрининга на тревожное или депрессивное расстройства. Пациенты с “туманом” могут сами пройти тесты на эти состояния, воспользовавшись, например, опросниками hads, PHQ-9, Бека и т.д.

Как лечить синдром затуманенного мозга?

Первое и самое простое, что можно сделать — наладить режим работы и отдыха: тебе стоит больше отдыхать, проводить время с друзьями, заниматься хобби и т.д. Работая с утра до ночи, не получая никакой радости от жизни, иметь ясную голову невозможно.

Правильный режим сна: если не выспаться — когнитивные навыки в этот день снижаются, дефицит сна является триггером психических нарушений.

Регулярные занятия спортом повышают уровень дофамина и серотонина в мозге и сами по себе являются естественным антидепрессантом.

Большинство международных центров здоровья рекомендуют уделять спорту хотя бы 40 минут в день, особенно полезными для мозга считаются кардио-тренировки.

Режим питания. Здесь доминантна средиземноморская диета: она снижает риск диабета, болезни Альцгеймера, депрессии.

Психотерапия также может являться одним из вариантов безмедикаментозного лечения, особенно если состояние беспокоит не так давно.

Ну и напоследок, медикаментозное лечение. В абсолютном большинстве оно предполагает прием антидепрессанта, иногда с дополнительными препаратами, но здесь уже все индивидуально и зависит от конкретного психического состояния пациента и сопутствующих болезней.

О чем еще может свидетельствовать туман в голове и можно ли избавиться от него с помощью коррекции питания — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями Украины и мира!