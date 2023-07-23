Коли білка мало — важко і схуднути, і набрати. Усе про речовину простими словами від нутриціологині

Наше харчування — основа цілого дня: те, як ми почуваємося, однозначно залежить від ранкового приймання їжі, перекусів, обіду та вечері.
А ось білок — директор ситості, транспортування та функціоналу в тілі, — зазначає нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Про білок простими словами, де він є та скільки його варто вживати, експертка розповіла у своєму Instagram. Ділимося й ми.
Білок — це речовина, завдяки якій функціонує багато процесів. Окрім будівельного матеріалу для м’язів, це ще й речовина для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи.
Білки мають транспортну функцію і містяться в:
Pexels
— Білки витрачаються і не запасаються, тож повинні надходити щодня. Якщо споживаємо мало білків, тоді падає й синтез вироблення власних білків, — пояснює нутриціологиня.
Білки — це довгі ланцюги амінокислот і про кожну можна робити окрему презентацію. Загалом амінокислот існує 21. 12 — наше тіло може синтезувати саме. Дев’ять незамінних нам — треба отримувати з їжі.
Білки — це довгі ланцюги амінокислот і про кожну можна робити окрему презентацію. Загалом амінокислот існує 21. 12 — наше тіло може синтезувати саме. Дев’ять незамінних нам — треба отримувати з їжі.
Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти.
Рослинні (окрім сої) можуть мати від восьми до 18 амінокислот.
Нутриціологиня каже: варто пам’ятати, аби не менш як 30% їжі за добу була білковою. Джерела білка можна обирати та міксувати самостійно.
До речі, про туман в голові ми тобі розповідали раніше. Що це таке, як він відчувається та лікується, читай в іншому матеріалі.
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