Коли білка мало — важко і схуднути, і набрати. Усе про речовину простими словами від нутриціологині

Наше харчування — основа цілого дня: те, як ми почуваємося, однозначно залежить від ранкового приймання їжі, перекусів, обіду та вечері.

А ось білок — директор ситості, транспортування та функціоналу в тілі, — зазначає нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Про білок простими словами, де він є та скільки його варто вживати, експертка розповіла у своєму Instagram. Ділимося й ми.

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У яких продуктах є білок

Білок — це речовина, завдяки якій функціонує багато процесів. Окрім будівельного матеріалу для м’язів, це ще й речовина для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи.

Білки мають транспортну функцію і містяться в:

м’ясі;

рибі;

птиці;

субпродуктах;

морських продуктах;

яйцях;

бобових (квасоля, сочевиця, горох, нут та їхні похідні типу хумусу);

деяких горіхах та насінні (мигдаль, гарбузове, кунжут);

деяких кашах (кіноа, амарант);

молочних продуктах.

— Білки витрачаються і не запасаються, тож повинні надходити щодня. Якщо споживаємо мало білків, тоді падає й синтез вироблення власних білків, — пояснює нутриціологиня.

Білки — це довгі ланцюги амінокислот і про кожну можна робити окрему презентацію. Загалом амінокислот існує 21. 12 — наше тіло може синтезувати саме. Дев’ять незамінних нам — треба отримувати з їжі.

Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти.

Рослинні (окрім сої) можуть мати від восьми до 18 амінокислот.

Симптоми, що свідчать про недостатність білка:

Дратівливість. Білок є нейротрансмітером для нейромедіаторів регулювання настрою. Погана концентрація. Складнощі при наборі ваги чи схудненні. Поганий сон. Проблеми із ШКТ. Порушення менструального циклу. Дефіцит мінералів. Погана регуляція тиску. Погано загоюються рани. Туман у голові.

Нутриціологиня каже: варто пам’ятати, аби не менш як 30% їжі за добу була білковою. Джерела білка можна обирати та міксувати самостійно.

До речі, про туман в голові ми тобі розповідали раніше. Що це таке, як він відчувається та лікується, читай в іншому матеріалі.

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