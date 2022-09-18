Не запаморочення, не біль… а туман у голові! Що це таке, чому виникає та як лікувати — пояснює невролог

Чи буває в тебе відчуття, наче голова вже не витримує навантаження й починає давати збій? Скажімо, у вигляді такого собі “туману”: коли наче й не запаморочення, не порушення зору, а розфокусування? Цей вислів знайомий медикам. Про туман у голові, його причини та методи лікування розповів лікар-невролог Давид Щербина. Що це таке: туман у голові — Дехто, пояснює це, як відчуття сп’яніння або похмілля на ранок — популярна, зрозуміла більшості алегорія. В стані туману пацієнтам стає важко фокусувати зір, тому вони спочатку потрапляють до офтальмолога зі скаргами на розмитість зору, але офтальмологічний огляд не виявляє особливих проблем, адже стан пацієнта, перш за все, психічний.

Туман в голові є варіантом нейрокогнітивного порушення — страждають центри мислення та обробки інформації. Людині з “туманом” складно концентруватися, важко на чомусь зосереджуватись, втрачається короткострокова пам’ять та складні когнітивні навички. Пацієнти в цьому стані часто повністю або частково втрачають працездатність. Проблема привернула до себе особливу увагу після початку пандемії ковіду в рамках постковідного синдрому. Як виявилось — ковід негативно впливає на розумові та психічні функції мозку.

Чому виникає туман в голові?

Туман в голові — це психічне порушення і є одним з частих психічних синдромів. Він може з‘являтись і зникати сам по собі навіть упродовж дня.

Відчуття туману потребує перш за все консультації невролога або психіатра\психотерапевта в рамках скринінгу на тривожний або депресивний розлади. Пацієнти з туманом можуть самі пройти тести на ці стани, скориставшись, наприклад, опитувальниками hads, PHQ-9, Бека тощо.

Як лікувати синдром затуманеного мозку?

Перше і найлегше, що можна зробити — налагодити режим праці та відпочинку: тобі варто більше відпочивати, проводити час з друзями, займатись хобі тощо. Працюючи з ранку до ночі, не отримуючи ніякої радості від життя, мати ясну голову неможливо.

Правильний режим сну: якщо не висипатись — когнітивні навички на цей день знижуються, дефіцит сну є тригером психічних порушень.

Регулярні заняття спортом підвищують рівень дофаміну та серотоніну в мозку і самі по собі є природним антидепресантом.

Більшість міжнародних центрів здоров’я рекомендують приділяти спорту хоча б 40 хвилин на день, особливо корисними для мозку є кардіо-тренування.

Режим харчування. Тут домінантною є середземноморська дієта: вона знижує ризик діабету, хвороби Альцгеймера, депресії.

Психотерапія також може бути одним з варіантів безмедикаментозного лікування, особливо якщо стан турбує не так давно.

Ну і наостанок, медикаментозне лікування. В абсолютній більшості воно передбачає вживання антидепресанту, іноді з додатковими препаратами, але тут вже все індивідуально і залежить від конкретного психічного стану пацієнта та супутніх хвороб.

Про що ще може свідчити туман у мозку та чи можливо позбутися його завдяки корекції харчування — читай у матеріалі.

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