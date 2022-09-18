Не запаморочення, не біль… а туман у голові! Що це таке, чому виникає та як лікувати — пояснює невролог

Чи буває в тебе відчуття, наче голова вже не витримує навантаження й починає давати збій? Скажімо, у вигляді такого собі “туману”: коли наче й не запаморочення, не порушення зору, а розфокусування?
Цей вислів знайомий медикам. Про туман у голові, його причини та методи лікування розповів лікар-невролог Давид Щербина.
— Дехто, пояснює це, як відчуття сп’яніння або похмілля на ранок — популярна, зрозуміла більшості алегорія. В стані туману пацієнтам стає важко фокусувати зір, тому вони спочатку потрапляють до офтальмолога зі скаргами на розмитість зору, але офтальмологічний огляд не виявляє особливих проблем, адже стан пацієнта, перш за все, психічний.
Туман в голові є варіантом нейрокогнітивного порушення — страждають центри мислення та обробки інформації.
Туман в голові є варіантом нейрокогнітивного порушення — страждають центри мислення та обробки інформації.
Людині з “туманом” складно концентруватися, важко на чомусь зосереджуватись, втрачається короткострокова пам’ять та складні когнітивні навички. Пацієнти в цьому стані часто повністю або частково втрачають працездатність.
Проблема привернула до себе особливу увагу після початку пандемії ковіду в рамках постковідного синдрому. Як виявилось — ковід негативно впливає на розумові та психічні функції мозку.
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Перше і найлегше, що можна зробити — налагодити режим праці та відпочинку: тобі варто більше відпочивати, проводити час з друзями, займатись хобі тощо. Працюючи з ранку до ночі, не отримуючи ніякої радості від життя, мати ясну голову неможливо.
Більшість міжнародних центрів здоров’я рекомендують приділяти спорту хоча б 40 хвилин на день, особливо корисними для мозку є кардіо-тренування.
Більшість міжнародних центрів здоров’я рекомендують приділяти спорту хоча б 40 хвилин на день, особливо корисними для мозку є кардіо-тренування.
Про що ще може свідчити туман у мозку та чи можливо позбутися його завдяки корекції харчування — читай у матеріалі.
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