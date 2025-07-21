Эта история произошла в 2021 году в польском городе Пщина. Изабелла погибла из-за отказа врачей сделать ей аборт. После судебной волокиты виновные получили свои приговоры. Вікна-Новини делятся подробностями громкого дела.

Отошли воды на 22 неделе беременности: в Польше осудили врачей, не оказавших помощь вовремя

Польское радио сообщило, что в деле Изабеллы из Пщины снова произошел сдвиг. Районный суд города вынес обвинительный приговор трем врачам за смерть пациентки. Их приговорили к году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания на два года, один год и три месяца, один год и шесть месяцев.

Кроме того, суд запретил всем троим временно занимать должности врачей и заниматься медицинской деятельностью.

Сама история была такова. В сентябре 2021 года Изабелла обратилась к медикам районной больницы, ведь на 22 неделе беременности у женщины отошли воды. У ребенка до этого диагностировали нарушения развития. Изабелла скончалась от септического шока.

Семья умершей обвинила врачей в задержке оказания помощи. Гибель Изабеллы всколыхнула национальные протесты против законодательства по поводу абортов. Женщины потребовали право на аборт.

В четверг, 17 июля, заслушали вердикты по делу о смерти женщины. Осужденные получили приговор за непреднамеренное причинение смерти и подвергание пациентки непосредственной опасности гибели.

Врачи, допустившие смерть пациентки, виновными себя не признали. Иск в суд подали в ноябре 2023 года, он содержал обвинения в непроведении проверки принятых мер, что привело к гибели плода и матери.

Польская прокуратура сообщила, что ни один из врачей не признал вину. Двое дали развернутые показания, а третий решил молчать. Хотя сперва Окружной медицинский суд в Катовице признал врачей, лечивших Изабеллу, виновными и вынес приговор об отстранении от медицинской практики на 5 и 2 лет, адвокаты обвиняемых и семьи умершей обжаловали решение.

Национальный фонд здравоохранения провел проверки медучреждения в Пщине и выявил многочисленные нарушения в организации, реализации и качестве услуг, оказанных пациентке. На больницу наложили штраф около 650 тысяч злотых.

Напомним, с 2022 года в Польше ведется реестр беременных для защиты плода и женщины. Хотя женщины критикуют эту обязанность, называя закон антиконституционным и исключающим конфиденциальность.

К сожалению, в мире бывают и не такие случаи. Мы рассказывали, как врачи искусственно продлили беременность мертвой женщине.

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