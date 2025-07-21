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30-летняя женщина умерла после отказа в аборте — резонансное дело в Польше

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 июля 2025, 19:00
врачей осудили за смерть беременной
Фото Pexels

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