Фото Pexels Ця історія трапилася у 2021 році у польському місті Пщиня. Ізабелла загинула через відмову лікарів зробити їй аборт. Після судової тяганини винні отримали свої вироки. Вікна-Новини діляться подробицями гучної справи. Відійшли води на 22 тижні вагітності: у Польщі засудили лікарів, які не надали допомогу вчасно Польське радіо повідомило, що у справі Ізабелли з Пщині знову відбувся зсув. Районний суд міста виніс обвинувальний вирок трьом лікарям за смерть пацієнтки. Їх засудили до року позбавлення волі умовно з відстрочкою виконання покарання на два роки, один рік і три місяці і один рік і шість місяців. Крім цього, суд заборонив усім трьом тимчасово обіймати посади лікарів та займатися медичною діяльністю. Сама історія була такою. У вересні 2021 року Ізабелла звернулася до медиків районної лікарні, адже на 22 тижні вагітності у жінки відійшли води. У дитини до цього діагностували порушення розвитку. Ізабелла померла від септичного шоку. Родина померлої звинуватила лікарів у затримці надання допомоги. Загибель Ізабелли сколихнула національні протести проти законодавства стосовно абортів. Жінки вимагали право на аборт. У четвер, 17 липня, заслухали вердикти у справі про смерть жінки. Засуджені отримали вирок за ненавмисне заподіяння смерті та наражання пацієнтки на безпосередню небезпеку загибелі. Читати на тему ”Всі народжують, і ти народиш”: в одеському пологовому померло немовля — оновлено Через загибель дитини поліція почала розслідування. Лікарі, які допустили смерть пацієнтки, винними себе не визнали. Позов до суду подали у листопаді 2023 року і містили звинувачення у непроведенні перевірки вжитих заходів, що призвело до загибелі плода та матері. Польська прокуратура повідомила, що жоден з лікарів не визнав провину. Двоє дали розгорнуті свідчення, а третій вирішив мовчати. Хоча спершу Окружний медичний суд у Катовіце визнав лікарів, які лікували Ізабелу, винними і виніс вирок про відсторонення від медичної практики на 5 і 2 років, адвокати обвинувачених і родини померлої оскаржили рішення. Національний фонд охорони здоров’я провів перевірки медзакладу у Пщині і виявив численні порушення в організації, реалізації та якості послуг, що надали пацієнтці. На лікарню наклали штраф майже 650 тисяч злотих. Нагадаємо, з 2022 року у Польщі ведуть реєстр вагітних для захисту плода і жінки. Хоча жінки критикують цей обов’язок, називаючи закон антиконституційним і таким, що унеможливлює приватність. На жаль, у світі бувають і не такі випадки. Ми розповідали, як лікарі штучно продовжили вагітність мертвій жінці. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Вагітність, Медицина, Польща Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter