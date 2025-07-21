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30-річна жінка померла після відмови в аборті — резонансна справа у Польщі

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Липня 2025, 19:00
лікарів засудили за смерть вагітної
Фото Pexels

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