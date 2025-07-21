Ця історія трапилася у 2021 році у польському місті Пщиня. Ізабелла загинула через відмову лікарів зробити їй аборт. Після судової тяганини винні отримали свої вироки. Вікна-Новини діляться подробицями гучної справи.

Відійшли води на 22 тижні вагітності: у Польщі засудили лікарів, які не надали допомогу вчасно

Польське радіо повідомило, що у справі Ізабелли з Пщині знову відбувся зсув. Районний суд міста виніс обвинувальний вирок трьом лікарям за смерть пацієнтки. Їх засудили до року позбавлення волі умовно з відстрочкою виконання покарання на два роки, один рік і три місяці і один рік і шість місяців.

Крім цього, суд заборонив усім трьом тимчасово обіймати посади лікарів та займатися медичною діяльністю.

Сама історія була такою. У вересні 2021 року Ізабелла звернулася до медиків районної лікарні, адже на 22 тижні вагітності у жінки відійшли води. У дитини до цього діагностували порушення розвитку. Ізабелла померла від септичного шоку.

Родина померлої звинуватила лікарів у затримці надання допомоги. Загибель Ізабелли сколихнула національні протести проти законодавства стосовно абортів. Жінки вимагали право на аборт.

У четвер, 17 липня, заслухали вердикти у справі про смерть жінки. Засуджені отримали вирок за ненавмисне заподіяння смерті та наражання пацієнтки на безпосередню небезпеку загибелі.

Лікарі, які допустили смерть пацієнтки, винними себе не визнали. Позов до суду подали у листопаді 2023 року і містили звинувачення у непроведенні перевірки вжитих заходів, що призвело до загибелі плода та матері.

Польська прокуратура повідомила, що жоден з лікарів не визнав провину. Двоє дали розгорнуті свідчення, а третій вирішив мовчати. Хоча спершу Окружний медичний суд у Катовіце визнав лікарів, які лікували Ізабелу, винними і виніс вирок про відсторонення від медичної практики на 5 і 2 років, адвокати обвинувачених і родини померлої оскаржили рішення.

Національний фонд охорони здоров’я провів перевірки медзакладу у Пщині і виявив численні порушення в організації, реалізації та якості послуг, що надали пацієнтці. На лікарню наклали штраф майже 650 тисяч злотих.

Нагадаємо, з 2022 року у Польщі ведуть реєстр вагітних для захисту плода і жінки. Хоча жінки критикують цей обов’язок, називаючи закон антиконституційним і таким, що унеможливлює приватність.

На жаль, у світі бувають і не такі випадки. Ми розповідали, як лікарі штучно продовжили вагітність мертвій жінці.

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