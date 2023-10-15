Пожилые люди — самая большая группа риска. Почему вакцинация от Covid-19 снова актуальна

В Украине даже в условиях полномасштабной войны усовершенствуют доступ населения к медицинской помощи, чтобы защитить здоровье взрослых и маленьких украинцев в кризисный период.

Делают это при поддержке интернациональных партнеров. Например — проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья. Он достаточно масштабный, рассчитанный на пять лет. Одна из его составляющих — вакцинация.

Уже начался сезон инфекционных заболеваний — Covid-19 и гриппа. Иммунизация — это единственное спасение от тяжелого течения и смертельных осложнений, в который раз подчеркивают врачи.

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Выстроить новую систему общественного здоровья Минздраву помогают международные партнеры. Проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья, внедряемый организацией Пакт в Украине, призван укрепить способность страны предупреждать, обнаруживать и реагировать на угрозы общественному здоровью в кризисный период.

Проект рассчитан на пять лет. За первый год его деятельности в Украине был принят закон о системе общественного здоровья. Он позволит более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации.

— Изменяется подход. Для нас, я считаю, будет помощь Центров общественного здоровья, которые должны заниматься так называемой профилактической работой. Не только для предотвращения инфекционных, но и неинфекционных заболеваний, — говорит директор Центра семейной медицины №1 в Краматорске Александр Власенко.

Вакцинация — одна из составляющих проекта. Специалисты организуют международные встречи, чтобы вместе с медиками и учеными внедрить в Украине европейские подходы и методики.

Проводят обучение для медицинских специалистов. И поддерживают Центры контроля и профилактики болезней, которые в регионах страны отвечают за планирование прививок и логистику вакцин. Сейчас иммунизация очень необходима.

— Чем больше известных врачей приезжают в села, особенно на горные территории, рассказывают о вакцинации, тем больше увеличивается количество прививок. А основное — увеличивается количество защищенных людей, — говорит главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко.

В Украине уже начался сезон инфекционных заболеваний — Covid-19 и гриппа. В этом году он будет тяжелее, чем в прошлом, об этом предупреждают медики. Потому что недуги будут поражать украинцев одновременно.

Поэтому призывают всех прививаться от двух вирусов, чтобы предотвратить тяжелое течение и избежать смертельных осложнений.

Особенно прививка необходима людям пожилого возраста. Вакцины достаточно. От коронавируса препарат бесплатный. От гриппа уже поступил в продажу, его можно купить в аптеках.

— Коронавирусная инфекция никуда не исчезла. Проведение своевременной прививки и против гриппа, и против Covid-19 очень важно. Сегодня это можно сделать имеющимися вакцинами даже в один день. Но в разные участки тела, — говорит главный государственный врач Кировоградской области Надежда Оперчук.

Еженедельно количество больных коронавирусом, к сожалению, растет. В Украине, как и во всем мире, циркулирует штамм Омикрон. Но на подходе новый вид Пирола — он будет распространяться быстрее.

Грипп будет поражать украинцев до конца весны. Будут циркулировать четыре штамма. От каждого защитит вакцина. Поэтому медики призывают украинцев заботиться о себе и близких, особенно о родителях пожилого возраста, и вакцинироваться уже сейчас.

Ранее мы подробно рассказывали о новом штамме Пирола.

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