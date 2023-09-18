Covid-19 возвращается? Что известно о новом штамме коронавируса Пирола и чем он опасен

Еще 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса Covid-19. Но болезнь никуда не исчезла и до сих пор появляются новые быстро распространяющиеся штаммы.

Стало известно о новом штамме Covid-19 Пирола, его официальное название BA.2.86, передает Bloomberg. Этот штамм был обнаружен в августе, он может вызвать новую волну всплесков случаев заболеваний Covid-19.

Штамм коронавируса Пирола: что следует знать

Штамм Covid-19 BA.2.86 обнаружили в Израиле, Канаде, Дании, Великобритании, Южной Африке, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Таиланде. ВОЗ опасается, что он может распространиться по миру, поэтому классифицирует этот вариант как находящийся под мониторингом.

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В частности, это потому, что Пирола имеет высокий уровень мутаций. Предположительно, существует до 30 изменений в белковой структуре.

Ученые внимательно наблюдают за новым штаммом, но, согласно заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний США, еще слишком рано говорить, насколько быстро он передается и вызывает ли он более серьезные симптомы, чем старые варианты.

Симптомы вируса Covid-19

Симптомы штамма коронавируса Пирола похожи на общие симптомы Covid-19:

повышенная температура тела;

кашель;

лихорадка;

потеря вкуса или обоняния.

Кроме этого, вирус может иметь и другие симптомы, так что не стоит медлить с походом к врачу. Также нужно сделать тест на Covid-19. Если результаты положительные, следует оставаться дома и следовать рекомендациям врача.

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