Нашли более чем в 50 странах? Что известно о новых штаммах Covid-19 из США и Великобритании

Кажется, что все уже забыли о коронавирусе, тем более что 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии Covid-19 в мире.

Но болезнь никуда не исчезла, вирус мутирует и появляются новые штаммы, несущие риски для здоровья.

Новые опасные штаммы коронавируса обнаружили в США и Великобритании, ВОЗ отметила, что они находятся под мониторингом.

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Коронавирус Covid-19 BA.2.86: что известно

Управление по здравоохранению Великобритании подтвердило распространение в стране нового варианта коронавируса SARS-CoV-2 BA.2.86. Этот вариант Covid-19 имеет множество мутаций. В Великобритании зафиксировали один подтвержденный случай BA.2.86 у человека, который в последние дни не выезжал за границу.

Это свидетельствует об определенном уровне циркулирования вируса в Великобритании, — указывает британское Управление по вопросам здравоохранения.

Этот штамм еще мало исследовали, поэтому нет подтверждений его большей заразности или устойчивости к иммунитету. Впрочем, этот вид вируса уже зафиксирован в Израиле, Дании и Соединенных Штатах Америки на фоне роста заболеваемости Covid-19.

Новый штамм коронавируса BA.2.86 имеет много генетических изменений — более 30 мутаций в шиповидном белке по сравнению с текущим преобладающим вариантом. Именно такое количество мутаций обеспокоило ученых, он стал самым заметным после Omicron.

Коронавирус Covid-19 Eris (EG.5): что известно

В Соединенных Штатах распространяется новый штамм Covid-19 EG.5. В стране выросло количество случаев заболевания и госпитализации, пишет yahoo.

EG.5 также является подвариантом штамма Omicron и потомком “сублинии XB”. Новый штамм связан с предыдущими доминантными штаммами, которые циркулировали в прошлом году.

Согласно отчету ВОЗ об оценке риска EG.5 является потомком XBB.1.9.2 с дополнительной мутацией в белке шипа.

— Когда мы смотрим на его последовательность, EG.5 действительно похож на другие варианты вируса, циркулирующие прямо сейчас, с несколькими небольшими изменениями, — рассказывает вирусолог из Университета Джона Хопкинса Эндрю Пекош.

Но этот штамм есть не только в США, его зарегистрировали в 51 стране, сейчас наблюдается постоянный рост в мире.

ВОЗ о новых штаммах коронавируса

Всемирная организация здравоохранения начала мониторить новый вариант коронавируса BA.2.86, обнаруженный в Израиле, Дании, США и Великобритании. Из-за обилия мутаций ВОЗ рассматривает новый штамм вируса как потенциально опасный.

— ВОЗ определила вариант #COVID19 BA.2.86 как “находящийся под мониторингом вариант” из-за большого количества мутаций, которые он содержит. Пока лишь несколько случаев этого варианта были зарегистрированы в нескольких странах, — говорится в сообщении ВОЗ в соцсети Х (Twitter).

Также 9 августа 2023 Всемирная организация здравоохранения решила отнести EG.5 к “варианту, представляющему интерес“. Согласно последним данным ВОЗ, EG.5 и XBB.1.16 сейчас являются самыми распространенными штаммами Covid-19 по всему миру.

Наш организм вырабатывает иммунитет к этому вирусу после выздоровления. Также врачи призвали вакцинироваться, чтобы снизить риски заболеваемости Covid-19. Ранее мы рассказывали, что лучше защищает от коронавируса: вакцинацию или собственный иммунитет.

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