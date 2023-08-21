Здоров'я та краса

Поширився у понад 50 країнах? Що відомо про нові штами Covid-19 зі США та Великої Британії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 09:16
Нові штами коронавірусу Covid-19 Eris та BA.2.86: що відомо
Фото: Pexels, Pixabay

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