Поширився у понад 50 країнах? Що відомо про нові штами Covid-19 зі США та Великої Британії

Здається, що всі вже забули про коронавірус, тим паче, що 5 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про скасування пандемії Covid-19 у світі.

Але хвороба нікуди не зникла, вірус мутує та з’являються нові штами, які несуть ризики для здоров’я.

Нові небезпечні штами коронавірусу виявили у США та Великій Британії, ВООЗ зазначила, що вони під моніторингом.

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Коронавірус Covid-19 BA.2.86: що відомо

Управління з питань охорони здоров’я Великої Британії підтвердило поширення в країні нового варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 BA.2.86. Цей варіант Covid-19 має багато мутацій. У Великій Британії зафіксували один підтверджений випадок BA.2.86 у людини, яка в останні дні не виїжджала за кордон.

Це свідчить про певний рівень циркулювання вірусу в межах Великої Британії, — вказує британське Управління з питань охорони здоров’я.

Цей штам ще мало досліджували, тому немає підтверджень його більшої заразності чи стійкості до імунітету. Утім, цей вид вірусу вже також зафіксували в Ізраїлі, Данії та Сполучених Штатах Америки на тлі зростання захворюваності на Covid-19.

Новий штам коронавірусу BA.2.86 має багато генетичних змін — понад 30 мутацій в шиповидному білку в порівнянні з поточним переважним варіантом. Саме така кількість мутацій занепокоїла учених, він став найпомітнішим після Omicron.

Коронавірус Covid-19 Eris (EG.5): що відомо

У Сполучених Штатах шириться новий штам Covid-19 EG.5. У країні зросла кількість випадків захворювання та госпіталізації, пише yahoo.

EG.5 також є підваріантом штаму Omicron і “нащадком сублінії XB”. Тож новий штам пов’язаний з попередніми домінантними штамами, які циркулювали торік.

Відповідно до звіту ВООЗ про оцінку ризику, EG.5 є нащадком XBB.1.9.2 із додатковою мутацією в білку шипа.

— Коли ми дивимося на його послідовність, EG.5 дійсно схожий на інші варіанти вірусу, які циркулюють прямо зараз, з кількома невеликими змінами, — розповідає вірусолог з Університету Джона Хопкінса Ендрю Пекош.

Але цей штам є не лише у США, його зареєстрували у 51 країні, зараз спостерігається постійне зростання у світі.

ВООЗ про нові штами коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я почала моніторити новий варіант коронавірусу BA.2.86, який виявили в Ізраїлі, Данії, США та Великобританії. Через велику кількість мутацій ВООЗ розглядає новий штам вірусу як потенційно небезпечний.

— ВООЗ визначила варіант #COVID19 BA.2.86 як “варіант, що перебуває під моніторингом” через велику кількість мутацій, які він містить. Поки що лише декілька випадків цього варіанту було зареєстровано в кількох країнах, — сказано у повідомленні ВООЗ у соцмережі Х (Twitter).

Також 9 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила віднести EG.5 до “варіанту, що представляє інтерес“. Згідно з останніми даними ВООЗ, EG.5 і XBB.1.16 зараз є найпоширенішими штамами Covid-19 у всьому світі.

Наш організм виробляє імунітет до цього вірусу після одужання. Також лікарі закликали вакцинуватися, щоб зменшити ризики захворюваності на Covid-19. Раніше ми розповідали, що краще захищає від коронавірусу: вакцинація чи власний імунітет.

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