Більше не глобальний вірус? ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19 — що про це відомо

Сьогодні, 5 травня 2023 року, Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії коронавірусу COVID-19. Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу. Що це означає — читай детально в нашому матеріалі.

ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19 — що відомо

Головними тезами під час виступу Тедроса Аданома Гебреїсуса були :

Майже 7 мільйонів людей померли від COVID-19 від початку пандемії. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини — і це лише ті смерті, про які ми знаємо. Тисячі людей у всьому світі борються за своє життя у відділеннях інтенсивної терапії. І мільйони інших продовжують жити з виснажливими наслідками стану після COVID-19. Це не миттєве рішення. Воно було ретельно обдумано протягом певного часу, сплановано та прийнято на основі ретельного аналізу даних. Найгірше, що зараз може зробити будь-яка країна, — це використати цю новину як привід, щоб знизити пильність, або надіслати повідомлення своїм людям, що COVID-19 скінчився — і більше не треба хвилюватись.

Тобто людям важливо розуміти, що вірус нікуди не зник, він так само небезпечний. Але захворюваність на нього впала, тому маркер пандемії з нього можна зняти. До того ж її зняли і через те, що є доступ до вакцини, багато людей хворіли на ковід.

Якщо коронавірус знову поставить світ під загрозу, буде скликаний новий комітет із надзвичайних ситуацій. Голова ВООЗ нагадав, що надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я через коронавірус був оголошений 30 січня 2020 року.

За три роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 млн смертей, але ми знаємо, що їх кількість у кілька разів більша — щонайменше 20 млн, — повідомив Гебреїсус.

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