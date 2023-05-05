Більше не глобальний вірус? ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19 — що про це відомо

Сьогодні, 5 травня 2023 року, Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії коронавірусу COVID-19. Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу. Що це означає — читай детально в нашому матеріалі.
Головними тезами під час виступу Тедроса Аданома Гебреїсуса були :
Тобто людям важливо розуміти, що вірус нікуди не зник, він так само небезпечний. Але захворюваність на нього впала, тому маркер пандемії з нього можна зняти. До того ж її зняли і через те, що є доступ до вакцини, багато людей хворіли на ковід.
Якщо коронавірус знову поставить світ під загрозу, буде скликаний новий комітет із надзвичайних ситуацій. Голова ВООЗ нагадав, що надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я через коронавірус був оголошений 30 січня 2020 року.
За три роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 млн смертей, але ми знаємо, що їх кількість у кілька разів більша — щонайменше 20 млн, — повідомив Гебреїсус.
За три роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 млн смертей, але ми знаємо, що їх кількість у кілька разів більша — щонайменше 20 млн, — повідомив Гебреїсус.
Раніше ми розповідали про новий штам коронавірусу — Кракен.
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