Больше не глобальный вирус? ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 — что об этом известно

Сегодня, 5 мая 2023 года, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга. Что это значит — читай подробно в нашем материале.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 — что известно

Главными тезисами во время выступления Тедроса Аданома Гебреисуса были:

Около 7 миллионов человек скончались от COVID-19 с начала пандемии. Однако это не означает, что COVID-19 больше не представляет глобальной угрозы здоровью. На прошлой неделе COVID-19 забирал жизнь каждые три минуты — и это только те смерти, о которых мы знаем. Тысячи людей по всему миру борются за свою жизнь в отделениях интенсивной терапии. И миллионы других продолжают жить с изнурительными последствиями состояния после COVID19. Это не мгновенное решение. Оно было тщательно обдумано в течение определенного времени, спланировано и принято на основе тщательного анализа данных. Худшее, что сейчас может сделать любая страна — это использовать эту новость как повод, чтобы снизить бдительность, или отправить сообщение своим людям, что COVID-19 закончился — и больше не нужно волноваться.

То есть людям важно понимать, что вирус никуда не исчез, он так же опасен. Но заболеваемость упала, поэтому маркер пандемии с него можно снять. К тому же ее сняли и из-за того, что есть доступ к вакцине, многие болели ковидом.

Если коронавирус снова поставит мир под угрозу, будет созван новый комитет по чрезвычайным ситуациям. Глава ВОЗ напомнил, что чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за коронавируса было объявлено 30 января 2020 года.

За три года с тех пор COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. ВОЗ сообщила почти о 7 млн смертей, но мы знаем, что их количество в несколько раз больше — по меньшей мере 20 млн, — сообщил Гебреис.

Раньше мы рассказывали о новом штамме коронавируса — Кракене.

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