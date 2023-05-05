Больше не глобальный вирус? ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 — что об этом известно

Сегодня, 5 мая 2023 года, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга. Что это значит — читай подробно в нашем материале.
Главными тезисами во время выступления Тедроса Аданома Гебреисуса были:
То есть людям важно понимать, что вирус никуда не исчез, он так же опасен. Но заболеваемость упала, поэтому маркер пандемии с него можно снять. К тому же ее сняли и из-за того, что есть доступ к вакцине, многие болели ковидом.
Если коронавирус снова поставит мир под угрозу, будет созван новый комитет по чрезвычайным ситуациям. Глава ВОЗ напомнил, что чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за коронавируса было объявлено 30 января 2020 года.
За три года с тех пор COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. ВОЗ сообщила почти о 7 млн смертей, но мы знаем, что их количество в несколько раз больше — по меньшей мере 20 млн, — сообщил Гебреис.
За три года с тех пор COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. ВОЗ сообщила почти о 7 млн смертей, но мы знаем, что их количество в несколько раз больше — по меньшей мере 20 млн, — сообщил Гебреис.
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