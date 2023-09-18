Covid-19 повертається? Що відомо про новий штам коронавірусу Пірола та чим він небезпечний

Ще 5 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії коронавірусу Covid-19. Але хвороба нікуди не зникла та досі з’являються нові штами, які швидко поширюються.

Стало відомо про новий штам Covid-19 Пірола, офіційна його назва BA.2.86, передає Bloomberg. Цей штам виявили у серпні, він може викликати нову хвилю сплесків випадків захворювань на Covid-19.

Штам коронавірусу Пірола: що варто знати

Штам Covid-19 BA.2.86 виявили ​​в Ізраїлі, Канаді, Данії, Великій Британії, Південній Африці, Швеції, Норвегії, Швейцарії, Таїланді. ВООЗ побоюється, що він може поширитися світом, тому класифікує цей варіант як той, що перебуває під моніторингом.

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Зокрема, це через те, що Пірола має високий рівень мутацій. За припущеннями, існує до 30 змін у білковій структурі.

Вчені уважно спостерігають за новим штамом, але, згідно із заявою Центру з контролю та профілактики захворювань США, ще надто рано говорити, наскільки швидко він передається та чи викликає він серйозніші симптоми, ніж старі варіанти.

Симптоми вірусу Covid-19 Пірола

Симптоми штаму коронавірусу Пірола схожі на загальні симптоми Covid-19:

підвищена температура тіла;

кашель;

лихоманка;

втрата смаку або нюху.

Крім цього, вірус може мати й інші симптоми, тож не варто зволікати з походом до лікаря. Також треба зробити тест на Covid-19. Якщо результати позитивний, варто залишатися вдома та слідувати рекомендаціям лікаря.

Коронавірус може впливати на наші органи та погіршувати їхню роботу. Раніше ми розповідали, як відновити роботу серця після Covid-19.

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