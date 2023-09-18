Здоров'я та краса

Covid-19 повертається? Що відомо про новий штам коронавірусу Пірола та чим він небезпечний

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 15:00
Новий штам Covid-19 Пірола: що треба знати про штам коронавірусу BA.2.86
Фото: Pexels

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