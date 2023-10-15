Літні люди — найбільша група ризику. Чому вакцинація від Covid-19 знову актуальна

В Україні навіть в умовах повномасштабної війни вдосконалюють доступ населення до медичної допомоги, щоб захистити здоров’я дорослих і малих українців у кризовий період.

Роблять це за підтримки міжнародних партнерів. Наприклад — проекту USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров’я. Він доволі масштабний, розрахований на п’ять років. Одна із його складових — вакцинація.

Уже розпочався сезон інфекційних захворювань — Covid-19 та грипу. Імунізація — це єдиний порятунок від важкого перебігу і смертельних ускладнень, вкотре наголошують лікарі.

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Вибудувати нову систему громадського здоров’я МОЗ допомагають міжнародні партнери. Проект USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров’я, який впроваджує організація Пакт в Україні, покликаний зміцнити спроможність країни попереджувати, виявляти та реагувати на загрози громадському здоров’ю у кризовий період.

Проект розрахований на п’ять років. За перший рік його діяльності в Україні ухвалили закон про систему громадського здоров’я. Він дозволить більш ефективно реагувати на надзвичайні ситуації.

— Змінюється підхід. Для нас, я вважаю, буде допомога з боку Центрів громадського здоров’я, які повинні займатися так званою профілактичною роботою. Не тільки для запобігання інфекційним, а й неінфекційним захворюванням, — каже директор Центру сімейної медицини №1 у Краматорську Олександр Власенко.

Вакцинація — одна зі складових проекту. Фахівці організовують міжнародні зустрічі, щоб разом із медиками та науковцями впровадити в Україні європейські підходи та методики.

Проводять навчання для медичних фахівців. І підтримують Центри контролю та профілактики хвороб, які в регіонах країни відповідають за планування щеплень і логістику вакцин. Зараз імунізація вкрай необхідна.

— Що більше відомих лікарів приїжджають у села, особливо в гірські території, розповідають про вакцинацію, кількість щеплень збільшується. А основне — збільшується кількість захищених людей, — каже головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.

В Україні вже почався сезон інфекційних захворювань — Covid-19 та грипу. Цього року він буде важчим, ніж торік, про це попереджають медики. Бо недуги вражатимуть українців одночасно.

Тому закликають усіх щепитися від обох вірусів, щоб запобігти тяжкому перебігу та уникнути смертельних ускладнень.

Особливо щеплення необхідне людям літнього віку. Вакцини вистачає. Від коронавірусу препарат безплатний. Від грипу — вже надійшов у продаж, його можна купити в аптеках.

— Коронавірусна інфекція нікуди не зникла. Проведення своєчасного щеплення і проти грипу, і проти Covid-19 дуже важливе. Це сьогодні можна зробити наявними вакцинами навіть у той самий день. Але в різні ділянки тіла, — каже головна державна лікарка Кропивниччини Надія Оперчук.

Щотижня кількість хворих на коронавірус, на жаль, зростає. В Україні, як і по всьому світу, циркулює штам Омікрон. Але на підході новий різновид Пірола — він поширюватиметься швидше.

Грип вражатиме українців до кінця весни. Циркулюватимуть чотири штами. Від кожного захистить вакцина. Тому медики вкотре закликають українців піклуватися про себе і близьких, особливо про батьків літнього віку, та вакцинуватися вже зараз.

Раніше ми детально розповідали про новий штам Пірола.

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