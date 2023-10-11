Вірус не зникає, шириться новий штам! Чому повторна вакцинація від COVID-19 рекомендована людям похилого віку зараз

COVID-19 здається всіма забутою проблемою. Однак він не зникає, а продовжує мутувати. Вірус залишається смертельно небезпечним для груп ризику. Осінній сезон уже підвищив захворюваність.

Імовірно, епідемічний сезон буде важчим за торішній. Адже, крім COVID-19, може поширитися ще й грип. Читай, які симптоми коронавірусу 2023 та чому повторна або перша вакцинація може врятувати життя.

Симптоми коронавірусу 2023: чому повторна вакцинація необхідна

Відомо, що запобігти важкому перебігу та ускладненням хвороби можна завдяки вакцинації. На неї слід звернути особливо увагу людям старшого віку та тим, хто має слабкий імунітет.

Зараз також дивляться

Аби не заразитися в осінньо-зимовий сезон, лікарі радять вакцинуватися. Війна не вплинула на здатність держави забезпечувати населення вакциною від Covid-19, тому вона доступна і безплатна. Але вакцина від грипу, як і раніше, платна, її можна купити в аптеці.

Щеплення необхідне людям, старшим за 60 років, та особам з хронічними захворюваннями. З віком імунна система людини слабшає, а віруси можуть спричиняти ускладнення захворювань серця, нирок та інших органів.

Заступник міністра охорони здоров’я України та головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, як потрібно вакцинуватися:

Базовий курс — це два щеплення. Плюс один бустер. Бустер роблять через п’ять місяців після базового курсу щеплень.

Якщо людина має важкі супутні неінфекційні захворювання, наприклад, захворювання серцево-судинної системи, бронхіальну астму, онкопатологію, або вік від 60 років, для неї вакцинація є рекомендованою.

Варто знати, що вакцина проти COVID-19 не захищає від грипу, і навпаки. Тобто, щепитися потрібно від обох вірусів. Це можна робити одночасно, інтервал між введенням вакцин відсутній.

До того ж з роками COVID-19 мутує. Омікрон, який зараз циркулює у світі, швидко заміщує новий штам Пірола. Зараз штам активно поширюється в Європі, в Україні випадків поки що не зареєстровано. Але міграційні процеси активні, тому Пірола незабаром проникне і до нас.

В Україні є три типи вакцини проти коронавірусу. Доступні майже 5 млн доз для дорослих та окремі для дітей. Щепитися можна навіть на прифронтових територіях. Щеплення від коронавірусу можна зробити в будь-якому місті, без підписаної декларації з конкретним лікарем чи медзакладом.

Часто літні люди інфікуються від дітей. Тому вони — група ризику. Мешканка Ужгорода Марина Міцьо зробила бустер. Третю дозу вакцини отримала і її 75-річна мама. Жінка каже, вся сім’я збирається вакцинуватися ще й проти грипу. Вакцинують навіть однорічну онучку, бо хочуть подбати про міцний імунітет заздалегідь.

Міністерство охорони здоров’я за підтримки міжнародних партнерів та проекту USAID розбудовують систему громадського здоров’я. У рамках проекту лікарі, освітяни, лідери громад та релігійних спільнот сприятимуть активній вакцинації українців.

Керівниця проекту USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров’я та директорка Пакту в Україні Альона Герасимова розповіла про одне із завдань проекту:

— Цей проект розрахований на п’ять років. Ми вже рік працюємо в Україні і ще чотири роки будемо продовжувати надавати підтримку. Вакцинація — одна зі складових. Ми запускаємо інформаційну кампанію по всій Україні для того, щоб підняти обізнаність серед населення. Щоб люди розуміли, знали, навіщо потрібна вакцинація. Не боялися, а берегли своє здоров’я.

Раніше ми розповідали, що краще захищає від повторного зараження Covid-19.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.