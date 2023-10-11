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Вірус не зникає, шириться новий штам! Чому повторна вакцинація від COVID-19 рекомендована людям похилого віку зараз

Анастасія Грубрина, редакторка сайту Світлана Ковбиця 11 Жовтня 2023, 15:30
чому потрібно вакцинуватися від коронавірусу
Фото: Pexels

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Вірус не зникає, шириться новий штам! Чому повторна вакцинація від COVID-19 рекомендована людям похилого віку зараз
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