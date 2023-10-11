Вирус не исчезает, распространяется новый штамм! Почему повторная вакцинация от COVID-19 рекомендована пожилым людям сейчас

COVID-19 кажется всеми забытой проблемой. Однако он не исчезает, а продолжает мутировать. Вирус остается смертельно небезопасным для групп риска. Осенний сезон уже повысил заболеваемость.

Вероятно, эпидемический сезон будет тяжелее прошлогоднего. Ведь кроме COVID-19 может распространиться еще и грипп. Читай, какие симптомы коронавируса 2023 и почему повторная или первая вакцинация может спасти жизнь.

Симптомы коронавируса 2023: почему повторная вакцинация необходима

Известно, что предотвратить тяжелое течение и осложнения болезни можно благодаря вакцинации. На нее следует обратить особое внимание пожилым людям и тем, у кого слабый иммунитет.

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Чтобы не заразиться в осенне-зимний сезон, врачи советуют прививаться. Война не повлияла на способность государства обеспечивать население вакциной от Covid-19, поэтому она доступна и бесплатна. Но вакцина от гриппа по-прежнему платная, ее можно купить в аптеке.

Прививка необходима людям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями. С возрастом иммунная система человека ослабевает, а вирусы могут вызвать осложнения заболеваний сердца, почек и других органов.

Заместитель министра здравоохранения Украины и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, как нужно вакцинироваться:

Базовый курс — это две прививки. Плюс один бустер. Бустер делают через пять месяцев после базового курса прививок.

Если у человека тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания, например, заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма, онкопатология или возраст от 60 лет, для него вакцинация рекомендована.

Следует знать, что вакцина против COVID-19 не защищает от гриппа, и наоборот. То есть прививаться нужно от обоих вирусов. Это можно делать одновременно, интервал между введением вакцин отсутствует.

К тому же с годами COVID-19 мутирует. Омикрон, который сейчас циркулирует в мире, быстро замещает новый штамм Пирола. Сейчас штамм активно распространяется в Европе, в Украине случаи пока не зарегистрированы. Но миграционные процессы активны, поэтому Пирола скоро проникнет и к нам.

В Украине есть три типа вакцины против коронавируса. Доступны около 5 млн доз для взрослых и отдельные для детей. Привиться можно даже на прифронтовых территориях. Прививку от коронавируса можно сделать в любом городе, без подписанной декларации с конкретным врачом или медучреждением.

Часто пожилые люди инфицируются от детей. Поэтому они — группа риска. Жительница Ужгорода Марина Мицьо сделала бустер. Третью дозу вакцины получила и ее 75-летняя мама. Женщина говорит, что вся семья собирается прививаться еще и против гриппа. Вакцинируют даже годовалую внучку, потому что хотят позаботиться о крепком иммунитете заранее.

Министерство здравоохранения при поддержке международных партнеров и проекта USAID строит систему общественного здоровья. В рамках проекта врачи, педагоги, лидеры громад и религиозных сообществ будут способствовать активной вакцинации украинцев.

Руководительница проекта USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья и директор Пакта в Украине Алена Герасимова рассказала об одной из задач проекта:

— Этот проект рассчитан на пять лет. Мы уже год работаем в Украине, и еще четыре года будем продолжать оказывать поддержку. Вакцинация — одна из составляющих. Мы запускаем информационную кампанию по всей Украине, чтобы поднять осведомленность среди населения. Чтобы люди понимали, знали, зачем нужна вакцинация. Не боялись, а берегли свое здоровье.

Ранее мы говорили, что лучше защищает от повторного заражения Covid-19.

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