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Вирус не исчезает, распространяется новый штамм! Почему повторная вакцинация от COVID-19 рекомендована пожилым людям сейчас

Анастасия Грубрина, редактор сайта Светлана Ковбица 11 октября 2023, 15:30
чому потрібно вакцинуватися від коронавірусу
Фото: Pexels

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Вирус не исчезает, распространяется новый штамм! Почему повторная вакцинация от COVID-19 рекомендована пожилым людям сейчас
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