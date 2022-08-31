Здоровье и красота

Столько стоят и не помогают? Американские исследователи рассказали о вреде синтетических витаминов

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 31 августа 2022, 12:30
У чому шкода вітамінів A та E — пояснили американські дослідники
Фото: Pexels

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