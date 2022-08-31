Столько стоят и не помогают? Американские исследователи рассказали о вреде синтетических витаминов

Наш организм нуждается в витаминах, особенно в осенний период, когда иммунитет снижается. А если мы скажем, что синтетические витамины не несут никакой пользы? К такому выводу пришли американские специалисты, сообщает журнал Healio Strategic Solutions.

Полезны ли витамины А и Е

Исследователи из Центра профилактики США (US. Preventive Services Task Force) обнаружили, что витамины и пищевые добавки в баночках, которые мы покупаем, не улучшают наше здоровье, а наоборот — могут даже навредить.

Ученые объяснили, что, например, употребление витамина А или Е в капсулах может спровоцировать ряд болезней, если употреблять их неправильно. Их нужно пить только во время приема пищи.

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Исследователи обосновали свои тезисы так:

Есть достаточно доказательств, что добавки бета-каротина и витамина Е не приносят никакой пользы в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы или рака. Нет достаточных данных о пользе добавок поливитаминов для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы или рака. Нет доказательств пользы добавок с отдельными или парными питательными веществами, кроме бета-каротина и витамина Е, для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы или рака.

Авторы статьи отмечают, что в плюсе от реализации синтетических витаминов и пищевых добавок остаются только продавцы.

Вред витаминов

Ученые советуют употреблять витамины естественным образом — получать их из пищи. Поддерживать здоровье можно с помощью физических нагрузок. Кстати, ранее мы рассказывали об эффективных домашних тренировках.

Вред от витаминов исследователи Центра профилактики США объясняют тем, что синтетические добавки не работают, кроме того:

Люди отучаются потреблять витамины в процессе питания — предпочитают проглотить таблетку, чем съесть действительно полезный овощ или фрукт.

Потребляя витамины, люди убеждают себя в том, что ведут здоровый образ жизни, отказываются от спорта.

Центр профилактики США категорически не рекомендует употреблять синтетические витамины A и E в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Раньше мы рассказывали, почему не нужно просто так покупать витамины.

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