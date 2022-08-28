Нужны только стул и гантели. Эффективная домашняя тренировка от Марины Боржемской

Не раз врачи и фитнес-тренеры говорили, что даже простая утренняя зарядка может значительно улучшить состояние здоровья человека.

А что тогда делать, если хочется уже заниматься чем-то более похожим на фитнес? Можно попробовать начать делать некоторые упражнения дома, используя простые домашние принадлежности.

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась легким утренним интенсивом, чтобы сделать свои руки, ноги, ягодицы и спину подтянутыми.

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Хочу предложить потренироваться сегодня с той вещью, которая есть у каждого дома – это стул.

Также тебе понадобятся гантели, но если их нет дома, то их можно заменить полулитровыми бутылками с водой. Хотя Марина Боржемская отмечает, что новичкам можно не делать утяжеления и на первых тренировках заниматься только с собственным весом.

Первое упражнение

Берем в руки гантели, становимся спиной к стулу и начинаем садиться. Когда встаем, то выталкиваем руки с гантелями наверх.

В этом упражнении мы включаем мышцы ягодиц, спины и рук. Таких 10 или 20 приседаний будет достаточно.

Второе упражнение

Садимся на стул, ноги согнуты и находятся на ширине плеч. В этом упражнении мы поднимаем руки к себе, сгибая их в локтях. Повторять движения нужно 20 раз.

У тех, у кого болит поясница или колени, можно делать упражнения сидя.

Третье упражнение

Сначала нужно согнуть локти под углом 90 градусов и выталкивать их вперед на выдохе. В этом упражнении работают грудные мышцы и плечи.

Четвертое упражнение

Не поднимаясь со стула, наклоняемся вперед. Затем отводим локти назад и выравниваем их вверх, отводя руки назад.

Пятое упражнение

Ставим широко ноги, сидя на стуле. Затем нагибаемся вперед и поднимаем руками гантели от пола и вверх. В этом упражнении у нас работают мышцы спины.

Шестое упражнение

В последнем упражнении мы должны сесть ровно на стуле, согнув ноги в коленях. В таком положении поднимаем одну ногу и выпрямляем вперед. При этом гантель должна лежать на колене, но ее можно держать там рукой.

Таких движений необходимо совершить от 10 до 20 раз на каждую ногу.

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