Потрібні лише стілець та гантелі. Ефективне домашнє тренування від Марини Боржемської

Не раз лікарі та фітнес-тренери говорили, що навіть проста ранкова руханка може значно покращити стан здоров’я людини.

А що ж тоді робити, якщо хочеться вже займатись чимось більш схожим на фітнес? Можна спробувати почати робити деякі вправи вдома, використовуючи просте домашнє начиння.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась легким ранковим інтенсивом, щоб зробити свої руки, ноги, сідниці та спину підтягнутими.

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Хочу запропонувати потренуватись сьогодні з тією річчю, який є у кожного вдома – це стілець.

Також тобі знадобляться гантелі, але якщо їх немає вдома, то їх можна замінити півлітровими пляшками з водою. Хоча Марина Боржемська зазначає, що новачкам може й не робити обтяження і на перших тренуваннях займатись лише з власною вагою.

Перша вправа

Беремо в руки гантелі, стаємо спиною до стільця та починаємо сідати. Коли встаємо, то виштовхуємо руки з гантелями наверх.

У цій вправі ми включаємо м’язи сідниць, спини та рук. Таких десять чи 20 присідань буде достатньо.

Друга вправа

Сідаємо на стілець, ноги зігнуті та знаходяться на ширині плечей. У цій вправі ми підіймаємо руки до себе, згинаючи їх у ліктях. Повторювати рухи потрібно 20 разів.

Тим, у кого болить поперек чи коліна, можна робити вправи сидячи.

Третя вправа

Спочатку потрібно зігнути лікті під кутом 90 градусів та виштовхувати їх вперед на видиху. У цій вправі працюють грудні м’язи та плечі.

Четверта вправа

Не підіймаючись зі стільця, нахиляємось вперед. Потім відводимо лікті назад та вирівнюємо їх угору, відводячи руки назад.

П’ята вправа

Ставимо широко ноги, сидячі на стільці. Потім нагинаємось вперед і піднімаємо руками гантелю з підлоги вверх. У цій вправі у нас працюють м’язи спини.

Шоста вправа

В останній вправі ми маємо сісти рівно на стільці, зігнувши ноги у колінах. У такому положенні підіймаємо одну ногу та випрямляємо її вперед. При цьому гантеля має лежати на коліні, але її можна тримати там рукою.

Таких рухів необхідно зробити від десяти до 20 разів на кожну ногу.

Також корисними можуть бути й менш енергійні тренування. Читай, як і навіщо займатись йогою під час війни.

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