Стільки коштують і не допомагають? Американські дослідники розповіли про шкоду синтетичних вітамінів

Наш організм потребує вітамінів, особливо в осінній період, коли імунітет знижується. А якщо ми скажемо, що синтетичні вітаміни не несуть жодної користі? Саме такого висновку дійшли американські фахівці, повідомляє журнал Healio Strategic Solutions.

Вітаміни А та Е

Дослідники з Центру профілактики США (US. Preventive Services Task Force) виявили, що вітаміни та харчові добавки, які ми купуємо, не покращують наше здоров’я, а навпаки — можуть навіть нашкодити.

Вчені пояснили, що, наприклад, вживання вітаміну А чи Е в капсулах може спровокувати низку хвороб, якщо вживати їх неправильно. Їх потрібно пити виключно під час прийому їжі.

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Синтетичний бета-каротин може прискорити розвиток раку легенів для тих, хто в групі ризику.

Дослідники обґрунтували свої тези так:

Є достатньо доказів, що добавки бета-каротину та вітаміну Е не приносять жодної користі у профілактиці захворювань серцево-судинної системи або раку. Немає достатніх даних про користь добавок полівітамінів для профілактики захворювань серцево-судинної системи або раку. Немає доказів щодо користі добавок з окремими або парними поживними речовинами, крім бета-каротину та вітаміну Е, для профілактики захворювань серцево-судинної системи або раку.

Автори статті зауважують, що суттєві переваги від реалізації синтетичних вітамінів та харчових добавок отримують лише продавці.

Шкода вітамінів

Науковці радять споживати вітаміни природним чином — отримувати їх від їжі. Підтримувати здоров’я можна за допомогою фізичних навантажень. До речі, раніше ми розповідали про ефективні домашні тренування.

Шкоду від вітамінів дослідники Центру профілактики США пояснюють тим, що синтетичні добавки не дієві. Крім того,

Люди відучуються споживати вітаміни з харчуванням — надають перевагу ковтнути пігулку, аніж з’їсти справді корисний овоч чи фрукт.

Споживаючи вітаміни, люди переконують себе у тому, що ведуть здоровий спосіб життя, відмовляються від спорту.

Тож Центр профілактики США категорично не рекомендує вживати вітаміни A та E для профілактики серцево-судинних захворювань або раку.

Раніше ми розповідали, чому не треба просто так купувати вітаміни.

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