Намеренно причиняем себе вред? Как влияют на здоровье лампы для маникюра — результаты исследования

Если маникюр для тебя является одним из обязательных ритуалов, стоит знать, как он влияет на здоровье. Исследователи поделились, в чем вред ультрафиолетовых ламп для маникюра и как они влияют на здоровье. Читай о результатах исследования в нашем материале.
Ученые Калифорнийского университета узнали, что ультрафиолетовые лампы для маникюра вредят нашему здоровью. Об этом рассказывает Nature.
При высушивании лака в лампе излучение ультрафиолетом достигает 340–395 нанометров, что иногда даже больше, чем в солярии, где этот уровень в пределах 280-–400 нанометров.
Ученые предупреждают, что ультрафиолетовый спектр в лампах может разрушать ДНК и провоцировать гибель клеток. Для доказательства гипотезы они провели исследование на клетках человека.
Уже через 20 минут сушки случился некроз 20–30% клеток. А три сеанса подряд приводят к гибели 65–70% клеток.
Уже через 20 минут сушки случился некроз 20–30% клеток. А три сеанса подряд приводят к гибели 65–70% клеток.
Ученые рассказали и о влиянии ультрафиолетовых ламп для маникюра на ДНК человека. Они повреждают митохондрии клеток, что со временем приводит к мутациям и болезням, например раку кожи.
Для подтверждения ученые предлагают обратить внимание на случаи меланомы и немеланомы на руках или ногтях, которые стали появляться чаще с тех пор, как люди стали пользоваться ультрафиолетовыми лампами для сушки маникюра.
Ранее мы рассказывали, как высушить гель-лак без лампы.
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