Здоровье и красота

Намеренно причиняем себе вред? Как влияют на здоровье лампы для маникюра — результаты исследования

Анастасия Грубрина, редактор сайта 23 января 2023, 15:00
Шкода ультрафіолетових ламп для манікюру: вплив на здоров'я
Фото: Pexels

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