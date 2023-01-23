Здоров'я та краса

Навмисно завдаємо собі шкоди? Як впливають на здоров’я лампи для манікюру — результати дослідження

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Січня 2023, 15:00
Шкода ультрафіолетових ламп для манікюру: вплив на здоров'я
Фото: Pexels

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