Навмисно завдаємо собі шкоди? Як впливають на здоров’я лампи для манікюру — результати дослідження

Якщо манікюр для тебе є одним з обов’язкових ритуалів, варто знати, як він впливає на здоров’я. Дослідники поділились, у чому шкода ультрафіолетових ламп для манікюру та як вони впливають на здоров’я. Читай про результати дослідження в нашому матеріалі.

Шкода ультрафіолетових ламп для манікюру: вплив на здоров’я

Науковці Каліфорнійського університету дізнались, що ультрафіолетові лампи для манікюру шкодять нашому здоров’ю. Про це розповідає Nature.

Під час висушування лаку в лампі випромінювання ультрафіолетом досягає 340–395 нанометрів, що інколи навіть більше, ніж у солярії, де цей рівень у межах 280–400 нанометрів.

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Науковці застерігають, що ультрафіолетовий спектр у лампах може руйнувати ДНК і провокувати загибель клітин. Для підтвердження гіпотези вони провели дослідження на клітинах людини.

Вже за 20 хвилин сушіння трапився некроз 20–30% клітин. А три сеанси поспіль спричиняють загибель 65–70% клітин.

Як впливають на здоров’я лампи для манікюру

Вчені розповіли і про вплив ультрафіолетових ламп для манікюру на ДНК людини. Вони пошкоджують мітохондрії клітин, що з часом призводить до мутацій та хвороб, наприклад, раку шкіри.

Для підтвердження науковці пропонують звернути увагу на випадки меланоми і немеланоми на руках чи нігтях, які стають частішими з того часу, як люди почали користуватися ультрафіолетовими лампами для сушіння манікюру.

Раніше ми розповідали, як висушити гель-лак без лампи.

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