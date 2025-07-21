Бесплатная операция на катаракту: как получить

Постепенная потеря четкости зрения, тусклые цвета и трудности с чтением — такие симптомы катаракты знакомы миллионам украинцев, особенно старшего возраста. Многие годами откладывают лечение из-за высокой стоимости операции.

Об этом пишет Минздрав. Эта возможность гарантирована государством в рамках “Програми медичних гарантій”.

Как это работает: деньги идут за пациентом

Програма медичних гарантій— это современный инструмент, который обеспечивает украинцам доступ к качественной медицине независимо от места жительства, регистрации или социального статуса.

Принцип прост: государство в лице НСЗУ оплачивает предоставленные услуги непосредственно той больнице, которую выбрал пациент, при условии, что у учреждения есть соответствующий контракт. Это означает, что вы можете сделать операцию в любом регионе страны, где есть контрактованная больница.

— Операция по ее удалению – эффективное и доступное решение. Именно поэтому мы сделали все, чтобы украинцы могли получить эту помощь бесплатно, — отмечает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Что входит в бесплатный пакет

Пациент имеет право рассчитывать на полный цикл медицинской помощи, который включает:

Консультацию врача-офтальмолога.

Всю необходимую предоперационную диагностику (анализы, обследования).

Непосредственно саму операцию по удалению катаракты.

Имплантацию искусственного хрусталика (интраокулярной линзы), включая стоимость самого импланта.

Дальнейшее послеоперационное наблюдение и консультации.

Путь к восстановлению зрения прост и начинается с визита к вашему семейному врачу. Пациенту необходимо обратиться к нему и описать свои жалобы на зрение, на основе чего врач сформирует электронное направление к врачу-офтальмологу.

Имея это направление, пациент может самостоятельно или вместе с семейным врачом выбрать любое медицинское учреждение в Украине, у которого есть договор с НСЗУ по направлению Хірургия одного дня. После этого остается лишь записаться на прием в выбранную больницу, где и предоставят всю необходимую медицинскую помощь абсолютно бесплатно.

Все расходы на лечение, стоимость которых для государства составляет от 28 441 гривны, покрывает Национальная служба здоровья Украины, поэтому для пациента услуга на 100% бесплатная.

Что делать, если в больнице требуют деньги

Министерство здравоохранения Украины подчеркивает: требование каких-либо средств за эту услугу является незаконным. К сожалению, из-за жалоб пациентов МОЗ было вынуждено провести селекторное совещание с руководителями медицинских учреждений, которые предоставляют офтальмологическую помощь в рамках Программы медицинских гарантий.

В случае нарушений или требования средств за услугу, которая должна быть бесплатной, просим обращаться в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины (16-77) или информировать Министерство здравоохранения (0 800 505 201).

Не позволяйте болезни забирать у вас яркость мира, ведь государство гарантирует вам право видеть его четко.

Ранее мы писали, как часто нужно проверять зрение.

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